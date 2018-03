Heidelberg. (RNZ) Asiatische Tigermücken gelten als äußerst aggressiv und sind auch am helllichten Tage immer auf der Suche nach einer Blutmahlzeit. Besonders in dem Gebiet zwischen dem Ochsenkopf in Wieblingen, der Kleingartenanlage "In den Zwölf Morgen" und der Siedlung Wellengewann im Pfaffengrund wurden in den letzten Jahren Populationen dieser eingeschleppten Insektenart nachgewiesen. Im letzten Jahr wurden Asiatische Tigermücken auch in Handschuhsheim dokumentiert. Nun rücken das Gesundheitsamt Rhein-Neckar und die Stadt Heidelberg diesen unliebsamen Einwanderern auf die Pelle. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten.

Die Tigermücken sind nicht nur hoch lästig, sie können auch Viren auf Menschen übertragen. Dieses sogenannte Vektorpotenzial fällt unter den kühleren klimatischen Bedingungen in Deutschland zwar geringer aus, kann jedoch auch in unseren Breitengraden nicht ausgeschlossen werden. Das Institut für Diphterologie (IFD) möchte daher die Tigermücke möglichst noch in diesem Jahr vollständig ausrotten. Jedoch ist dies nur möglich, wenn die betroffenen Anwohner mithelfen.

In den Heidelberger Stadtteilen Wieblingen, Pfaffengrund und Bahnstadt werden die Mitarbeiter des IFD ab Ende April direkt mit einer intensiven Bekämpfung der Restbestände der Tigermückenpopulation beginnen. In Handschuhsheim und Neuenheim werden noch im März die Regentonnen auf Eier der Asiatischen Tigermücke kontrolliert. Nur dadurch werde es auch in diesen Stadtteilen möglich sein, zielgerichtet und rechtzeitig mit der Bekämpfung im Frühjahr zu beginnen. Die Handschuhsheimer und Neuenheimer können daher mit dem IFD einen kostenfreien Termin vereinbaren. Bei der Kontrolle werden die Regentonnen ausgebürstet und das gewonnene Substrat im Labor auf Eier der Tigermücke untersucht. Das IFD erhält dadurch wichtige Informationen und die Bürger eine gründlich gereinigte Regentonne.

Info: Termine zur Regentonnenkontrolle können unter heidelberg@tigermuecke.info oder Telefon 01511/ 1341863 vereinbart werden.