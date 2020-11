Klaus Staeck in seiner „Höhle“ in der Ingrimstraße 3 in der Altstadt. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald und Anica Edinger

Heidelberg. Er wollte kein "Heidelberger Künstler" werden, sagt Klaus Staeck. Und doch fühlt sich der international bekannte Grafikdesigner, Karikaturist, Plakat-Künstler, Autor und Jurist dieser Stadt verbunden. Sie sei ihm zur "zweiten Heimat" geworden. Hier hat er Jura studiert und seinen ersten Druck im Kunstverein ausgestellt. Nun plant er, der Stadt einen Teil seines Nachlasses zu vermachen.

Das Erdgeschoss der Ingrimstraße 3 in der Altstadt ist nicht nur die Keimzelle der Edition Staeck, die er zusammen mit seinem Bruder Rolf betreibt, Klaus Staeck nennt das Atelier seine "Höhle". Und er würde sich wünschen, dass zumindest dieser Ort, an dem die meisten seiner bekannten und umstrittenen politischen Plakate entstanden sind, der Nachwelt erhalten bliebe. "Das ist das Zentrum. Damit habe ich angefangen, hier habe ich alle Leute empfangen, die zu mir kamen, und das fanden sie immer spannend", sagt Staeck.

Hintergrund > Klaus Staeck ist am 28. Februar 1938 geboren und in Bitterfeld aufgewachsen. Direkt nach dem Abitur 1956 ging er nach Heidelberg. Schon während seines Jurastudiums fertigte er 1960 erste Postkarten und Plakate für studentische Gruppen und hatte seine erste Ausstellung im Haus Buhl. Im [+] Lesen Sie mehr > Klaus Staeck ist am 28. Februar 1938 geboren und in Bitterfeld aufgewachsen. Direkt nach dem Abitur 1956 ging er nach Heidelberg. Schon während seines Jurastudiums fertigte er 1960 erste Postkarten und Plakate für studentische Gruppen und hatte seine erste Ausstellung im Haus Buhl. Im gleichen Jahr trat er in die SPD ein. 1967 gründete er die Edition Tangente (heute: Staeck), ein Jahr später arbeitete er erstmals mit Joseph Beuys zusammen. Ab den 70er Jahren sorgte er mit politischen Aktionen und Plakaten für Aufsehen. Sein Plakat "Deutsche Arbeiter! Die SPD will Euch Eure Villen im Tessin wegnehmen" sorgt für den ersten Prozess, in den ihn die CDU verwickelt. Bis heute wurde 41 mal erfolglos versucht, eines der Staeck-Motive verbieten zu lassen. Am 30. März 1976 kommt es zum "Bonner Bildersturm", als CDU-Abgeordnete bei einer Staeck-Ausstellung in der Parlamentarischen Gesellschaft Poster von den Wänden reißen. 1979 gründet Staeck die "Aktion für mehr Demokratie". Es folgen etliche Ausstellungen, Lehraufträge und Auszeichnungen. Von 2006 bis 2015 war Staeck Präsident der Akademie der Künste. hob

[-] Weniger anzeigen

Der langjährige Präsident der Berliner Akademie der Künste – heute ist er Ehrenpräsident – ist nun 82 Jahre alt. "Ich werde jeden Tag daran erinnert, dass das Leben endlich ist", sagt er. Die Corona-Pandemie habe dies noch stärker in seinem Bewusstsein verankert. Jetzt sei es höchste Zeit, den eigenen Nachlass zu regeln – und davon soll auch Heidelberg profitieren. Vor allem seine "Höhle", die ihm glücklicherweise gehöre, will Staeck der Stadt vererben: "Es wäre toll, wenn sie mindestens einmal in der Woche geöffnet bliebe."

Staeck bezeichnet sich selbst als "notorischen Sammler". Er hatte rund 3000 Ausstellungen in seinem Leben, vertrieb Postkarten, Plakate, Objekte und Bücher von 60 bis 70 der bedeutendsten Künstler der Republik. Darunter Joseph Beuys, mit dem er befreundet war. Staecks Schatz an Kunstwerken und Dokumenten ist enorm.

Denn viele dieser Künstler hätten ihm etwas geschenkt. Daher bereut er es auch, dass er nicht viel früher damit angefangen habe, seinen Nachlass zu regeln. "Ich habe so irrsinnig viel. Das ist das Schöne und das Schlimme. Und ich ertrinke in Büchern. Ich bekomme jede Woche drei Bücher, in denen ich oder Beuys vorkommen. Ich schaffe es nicht mehr." Ein Teil seiner Sammlung soll in Heidelberg bleiben, vieles kommt aber wohl auch ins Archiv der Akademie der Künste in Berlin und das seines Göttinger Verlegers Gerhard Steidl.

Kulturamtsleiterin Andrea Edel ist von Staecks Plänen begeistert. Als er sich vor einigen Monaten an sie wandte, um ihr mitzuteilen, dass er gerne einen Teil seines Nachlasses nach seinem Ableben der Stadt Heidelberg überlassen möchte, traute sie ihren Ohren kaum. Als "ausnahmsloses Glück" bezeichnete Edel am Donnerstag im Ausschuss für Bildung und Kultur dieses Vorhaben – "das unterstreicht das Kulturamt zehnfach", sagt Edel.

Die Sammlung Staecks sei von "internationaler Bedeutung", ist Edel überzeugt. Und sie suche ihresgleichen in der gesamten Bundesrepublik. Dass diese Sammlung nicht nur ideell, sondern auch materiell von großem Wert sei, hob denn auch Kulturbürgermeister Joachim Gerner hervor. Entsprechend werde der Oberbürgermeister noch in diesem Jahr einen sogenannten "Letter of intent" verfassen, also quasi eine Absichtserklärung, welche Klaus Staeck versichert, dass die Stadt dieses Erbe mit größter Freude und Sorgfalt entgegenzunehmen gedenkt.

Die Stadträte im Kulturausschuss befürworteten dieses Vorgehen ausdrücklich. SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster erklärte: "Wir sind sehr dankbar." Sie freue sich schon auf ein Konzept zum Umgang und zur Inszenierung des Staeck-Nachlasses. Und Grünen-Stadträtin Anja Gernand hat schon Pläne für seine "Höhle": Sie könnte das "Staeck-Politik-Kunst-Zentrum" werden.