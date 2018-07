Das Ensemble an der Heiliggeistkirche - bestehend aus dem Eckhaus Hauptstraße 187 (am linken Bildrand), dem Gebäude Hauptstraße 185 (dahinter) sowie Fischmarkt 1 und 2 (das ehemalige Sozialamt, im Vordergrund) und das Anwesen Untere Straße 32 (rechter Bildrand, mit den hellen Dachgauben) - bleibt im Eigentum der Stadt. Das Eckhaus rechts ist in Privatbesitz. Foto: Rothe

Von Timo Teufert

Heidelberg. Die Stadt wird das zusammenhängende Gebäudeensemble an der Heiliggeistkirche, in dem bis Mai das Sozialamt untergebracht war, nicht verkaufen. Das hat der Gemeinderat am Dienstag hinter verschlossenen Türen beschlossen und damit das Höchstgebot einer Brauerei in Höhe von 8,2 Millionen Euro ausgeschlagen.

Stattdessen sollen die Gebäude in der Hauptstraße 185 und 187, in der Unteren Straße 32 sowie am Fischmarkt 1 und 2 auf Antrag der Grünen für 40 Jahre in Erbpacht abgegeben werden. Die vier Unternehmen, die sich am offenen Bieterverfahren beteiligt haben, dürfen nun für die geänderten Bedingungen ein Angebot abgeben.

Neben dem Höchstbietenden hatte sich noch eine weitere Brauerei, eine Gesellschaft für Vermögensverwaltung sowie ein Bauträger, der auf denkmalgeschützte Altbauten spezialisiert ist, am Bieterverfahren beteiligt. Bis auf die beiden Häuser am Fischmarkt steht das Ensemble unter Denkmalschutz.

Für die Nachnutzung der Büroräume in den Obergeschossen hatten die Interessenten unterschiedliche Vorstellungen: Wohnungen oder studentischer Wohnraum zählten ebenso dazu wie ein Boardinghaus, Büroflächen oder Büros für Start-up-Unternehmen. Derzeit erzielt die Stadt pro Jahr laut Exposé mit dem Komplex Pachterträge von 168.000 Euro pro Jahr.

Schon im November war bei den Stadträten die Verwunderung groß, als sie durch eine Anzeige in der RNZ erfuhren, dass die Stadt die fünf Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 1218 Quadratmetern und einer Bruttogeschossfläche von 5422 Quadratmetern verkaufen wollte und auch in der aktuellen Sitzung hatten die Stadträte Bedenken, die Immobilien abzustoßen. "Die Räumlichkeiten sind für eine dienstliche Nutzung völlig ungeeignet", begründete Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß damals die Verkaufsabsichten.

Die Stadt hatte die Gebäude 1982 erworben. Sie wolle die Gebäude wegen der "schwierigen Flächenaufteilung und der ansonsten erforderlichen aufwendigen technischen Sanierung" aufgeben, heißt es in der Vorlage des Liegenschaftsamtes für den Gemeinderat. Denn die Räume seien nicht klar gegliedert, eine effektive Verwaltungsnutzung deshalb nicht möglich.

Hinzu komme, dass neben sehr unterschiedlichen Größen und Zuschnitten der Räume auch der denkmalgeschützte Holzboden erhalten werden musste und alle Häuser, die miteinander verbunden wurden, ein unterschiedliches Höhenniveau haben.

Außerdem scheute die Stadt offenbar die hohen Kosten für einen zeitgemäßen Brandschutz: "Bereits im Jahr 2011 wurde der unzureichende Brandschutz durch eine Fachfirma festgestellt", steht in der Vorlage. Durch "Übergangsmaßnahmen" konnten die Häuser als Verwaltungsgebäude aber befristet weitergenutzt werden.

"Der Einbau einer Brandmeldeanlage und Brandschutztüren würde eine hohe Investition in das Gebäude auslösen", heißt es weiter. Allerdings sind die aktuellen, weiterreichenden Brandschutzrichtlinien noch gar nicht berücksichtigt. Die Sanierung des ehemaligen HSB-Verwaltungsgebäudes in der Bergheimer Straße 155, das die Stadt nun für das Sozialamt angemietet hat, kostete 1,7 Millionen Euro.

Die Kämmerei sieht den Verkauf des Altstadtquartiers zudem als wichtigen Beitrag für die Eigenfinanzierungsmittel, mit denen man zusätzliche Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte finanzieren will: "Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sind ein nicht unerheblicher Baustein der Eigenfinanzierungsmittel. Daher sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, Mehrerträge zu erzielen, sofern nicht wirtschaftliche, strategische, politische oder sonstige Gründe entgegenstehen", heißt es in der Vorlage.

Denn der Gemeinderat hat für den Haushaltsplan 2017/18 eine Begrenzung der Neuverschuldung auf maximal 20 Millionen Euro gefordert. Und auch das Regierungspräsidium hat bei der Genehmigung des Haushaltes die Schuldenentwicklung gerügt und die Verwaltung aufgefordert, nachhaltig wirksame Maßnahmen zur Etatkonsolidierung zu ergreifen.