Heidelberg. (hö) Die SPD beharrt trotz einer ablehnenden Haltung der Stadtverwaltung darauf, mobile Trinkwasserbrunnen in Heidelberg aufzustellen. Wie am Dienstag berichtet, würden die Sozialdemokraten gern nach Wiener Vorbild Wasserspender an belebten Plätzen installieren, an denen man sich kostenlos erfrischen kann. Das Rathaus und die Stadtwerke fanden diese Idee nicht unsympathisch, verwiesen aber auf, mit Verweis auf Wiener Erfahrungen, hohe Wartungs- und Instandhaltungskosten.

Darauf wiederum reagierte die SPD "mit Unverständnis". Der Initiator dieses Vorschlags, Tobias Sicks, der auch Mitglied des SPD-Kreisvorstandes ist, findet: "Angesichts dieses heißen Sommers, in dem Trinken enorm wichtig ist, entzieht sich die Stadt Heidelberg der Verantwortung, dies Menschen, die unterwegs sind, zu ermöglichen. Diese werden damit zum kommerziellen Konsum gezwungen, denn kaum jemand trägt zwei Liter Wasser mit sich herum."

Sicks versteht nicht, wie argumentiert wird: Zwar seien die Instandhaltungskosten in Wien hoch, und doch entscheidet sich man sich dort bewusst für die Trinkwasserbrunnen. Zudem beklagen die Heidelberger Genossen die scheinbare Alternativlosigkeit. SPD-Vorsitzende Marlen Pankonin fragt: "Unsere Idee wurde als grundsätzlich sympathisch bezeichnet. Weshalb prüft die Stadtverwaltung nicht die Möglichkeit, ob stationäre Trinkbrunnen eventuell eine Alternative sind?"