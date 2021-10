Von Julia Lauer

Heidelberg. Der Nieselregen am Dienstagnachmittag tat der Kundgebung der Sozialarbeiterinnen des Universitätsklinikums keinen Abbruch – im Gegenteil. "Wir lassen unsere Patienten nicht im Regen stehen", hatte sich eine Demonstrantin dazu passend als Botschaft an den Schirm geheftet. Und weiter: "Das Klinikum uns sehr wohl."

Vor einem Verwaltungsgebäude des Klinikums im Neuenheimer Feld hatte sie sich mit zwei Dutzend Kolleginnen versammelt, um Vorstand und Aufsichtsrat, die dort zu einer Sitzung zusammenkamen, auf ihr gemeinsames Anliegen aufmerksam zu machen. Sie fordern eine einheitliche Eingruppierung der insgesamt rund 60 Sozialarbeiterinnen des Klinikums in Entgeltgruppe 10, kurz: E 10.

"Anfang des Jahres wurden Teile von uns in E 10 eingestuft, in der Psychiatrie, in der Psychosomatik, teilweise auch in der Medizin. Wir anderen blieben in E 9", erläutert Gabriele Daiß, die ebenfalls an der Medizinischen Klinik tätig ist. Dort betreut sie auf der Onkologie schwerkranke Krebs-Patienten, klärt mit ihnen sozialrechtliche Fragen – etwa wenn es um Krankengeld, Schwerbehindertenausweise, Pflegebedarf oder einen Reha-Platz geht – und sie setzt sich dafür ein, die Patienten psychisch zu stabilisieren. "Wir verstehen diese Unterscheidung vom Beginn dieses Jahres nicht und wünschen uns eine gerechte Behandlung dieser Angelegenheit", formuliert sie in Richtung Klinikleitung.

Seit 22 Jahren arbeitet Daiß für das Universitätsklinikum. Der Anspruch an die Sozialarbeit habe sich in dieser Zeit verändert, es gebe viele neue Behandlungskonzepte, in die sich die Sozialarbeiter einarbeiten müssten – das gelte für sämtliche Bereiche, etwa auch für die Neurologie. "Da wollen wir uns nicht spalten lassen", bekräftigt sie. Und Gabriele Lüll, die als Sozialarbeiterin an der Chirurgischen Klinik tätig ist, ergänzt: "Das Uni-Klinikum ist kein Wald- und Wiesen-Krankenhaus. Das Klinikum betreibt Hochleistungsmedizin. Es ist komplex und anspruchsvoll, was wir hier tun."

Die Gewerkschaft Verdi unterstützt die Forderungen der Sozialarbeiterinnen nach einer einheitlichen Eingruppierung in Entgeltgruppe 10 an allen vier Universitätskliniken des Landes, also auch in Freiburg, Tübingen und Ulm. In diese Entgeltgruppe fallen Beschäftigte, die einen Hochschulabschluss haben, deren Tätigkeit "besonders verantwortungsvoll" ist – und die stellenweise auch noch "besonders schwierig" ist. "Nun müssen sich die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, unterstützt von Verdi, mit der Arbeitgeberin darüber streiten, ab wann die Sozialdienst-Tätigkeit eigentlich schwierig ist", erklärt die Gewerkschaft in einer Mitteilung. 360 bis 500 Euro brutto macht die Frage der Eingruppierung monatlich nach Angaben der Demonstrantinnen aus.

"Wir machen mehr, als nur Patienten zu entlassen" – "Wie schwer unsere Arbeit ist, hängt nicht an der Diagnose" – "Eine Höhergruppierung wäre eine Wertschätzung unserer Arbeit" – als Teile von Klinikleitung und Aufsichtsrat das Gebäude betreten, bleiben sie stehen und hören sich die Forderungen der Frauen an. "Wir schätzen Ihre Arbeit in jeder Hinsicht", besänftigt Klinik-Chef Ingo Autenrieth, und Simone Schwanitz, Vorsitzende des Aufsichtsrates, würdigte "das Feingefühl und die Leidenschaft", mit dem das Personal seiner Arbeit nachgehe.

"Wir wissen, welche hervorragende Arbeit der Sozialdienst leistet", betonte auch Pflegedirektor Edgar Reisch. Er gestand ein, dass das Thema nicht gut geregelt sei, doch wolle man nicht als einziges Haus aus dem Arbeitgeberverband der Universitätsklinika ausscheren, der die tarifpolitischen Interessen der Unikliniken des Landes vertritt. "Wir werden das Thema im März in der neuen Tarifrunde angehen", stellte Reisch in Aussicht.

Darauf verlassen wollen sich die Demonstrantinnen nicht. "Es ist schön, dass sie sich gegen unsere Forderungen nicht verwehren. Doch ob es auch ein Ergebnis bringt, ist ungewiss", bewertete Monika Neuner von der Verdi-Ortsgruppe Rhein-Neckar die Reaktionen der Klinikleitung. Ähnlich äußerten sich Sozialarbeiterinnen. Sie plane auch weiterhin, eine Klage vorzubereiten, sagte etwa Daniela Roob von der Radioonkologie. Schon ein paar ihrer Kolleginnen haben vor dem Heidelberger Arbeitsgericht Klage eingereicht – weitere sollen folgen.