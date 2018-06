Von Timo Teufert

Heidelberg. Ein Badesee, Grillhütten oder ein Amphitheater - die Vorschläge der Heidelberger für einen möglichen Stadtpark auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes der US-Armee zwischen dem Pfaffengrund und Kirchheim sind vielfältig. Auf Einladung der SPD-Gemeinderatsfraktion waren am Dienstag rund 80 Bürger ins Gesellschaftshaus im Pfaffengrund gekommen, um den Stadträten ihre Wünsche für das 15,6 Hektar große Areal mitzuteilen. Klar war dabei schnell: Die meisten können der Idee der Sozialdemokraten, auf dem Gelände einen Stadtpark zu entwickeln, viel abgewinnen.

"Die einzige Freifläche in Heidelberg, die man für Freizeitaktivitäten nutzen kann, ist die Neckarwiese", erklärte Fraktionsvorsitzende Anke Schuster. Die reiche aber bei der steigenden Einwohnerzahl in Heidelberg schon heute nicht mehr aus. Im Hinblick auf die weit fortgeschrittenen Wohnungs- und Wirtschaftsprojekte auf den anderen Konversionsflächen in der Stadt "wollen wir den Bürgern die Fläche des Airfields zurückgeben", sagte Mathias Michalski, SPD-Stadtrat aus dem Pfaffengrund. Er war noch mit den startenden Jets und Hubschraubern der US-Army aufgewachsen.

Die klassischen Volksparks entstanden Ende des 19. Jahrhunderts, ihr Konzept war nicht mehr stark an ästhetischen Kriterien ausgerichtet, sondern orientierte sich an den Nutzern und der Landschaftsplanung. Vorläufer der Volksparks waren die Volks- und Stadtgärten, die Ende des 18. Jahrhunderts entstanden. Zweck von Volksgärten und Volksparks ist es, der Bevölkerung in urbanen Räumen Zugang zur Natur und Orte der Erholung zu bieten. "Stadtparks sind ein typisches Thema der bürgerlichen Stadtgesellschaft", erklärt Professor Burkhard Wegener. Zuvor waren die Parkanlagen nur den Adeligen vorbehalten, doch mit der Abkehr von den strengen fürstlichen Barockgärten kamen die ersten großen Volksparks auf. "Die Parks entstanden später auch als Gegenbewegung zur Industrialisierung, als die Städte in Deutschland und Großbritannien überfüllt waren", weiß Wegener. Heute seien es vor allem Konversionsflächen - also Areale, die industriell oder durch das Militär genutzt wurden - die in Parks umgewandelt würden. "Solche Flächen sind extrem wertvoll, und es ist toll, wenn sie für einen Park freigemacht werden können", sagte Wegener. (tt)

Zwar entstehe auf den anderen Konversionsflächen rund 8,5 Hektar großes sogenanntes "Wohnumfeldgrün", doch eine zusammenhängende Fläche für ein urbanes Freiflächenerlebnis fehle. Dafür sei das Airfield wunderbar geeignet, finden Schuster und ihre Parteikollegen. Doch statt die Idee eines Stadtparks, den die SPD schon 2014 in ihrem Wahlprogramm hatte, weiterzuverfolgen, würden von der Verwaltung immer wieder neue Projekte für das Airfield vorgeschlagen - etwa eine Zeppelin-Erlebniswelt oder der Betriebshof für Straßenbahnen und Busse. Der SPD schwebt stattdessen vor, das Gelände im Rahmen einer Landesgartenschau zu entwickeln - dafür würde es Zuschüsse vom Land geben. Die nächste Möglichkeit besteht zwar erst 2032, die Bewerbung müsste allerdings schon 2020 fertig sein.

Bevor es aber so weit ist, gab Burkhard Wegener, der mit seinem Büro "Club L 94 Landschaftsarchitekten" an der diesjährigen Landesgartenschau in Lahr im Schwarzwald als Entwurfsplaner beteiligt ist, eine Einführung in das Thema Stadtparks und zeigte anhand von Beispielen, was in modernen Parks heute möglich ist. Etwa im 210 Hektar großen Landschaftspark Riem, der 2005 auf dem ehemaligen Flughafen München-Riem entstanden ist und der im Rahmen einer Bundesgartenschau für die Naherholung in einem neuen Stadtteil sorgen soll. Dort wurde beispielsweise ein Stück der alten Landebahn in den neuen Park integriert. Bei der Landesgartenschau in Lahr wurden drei Parkteile miteinander verbunden, um das Gebiet um eine ehemalige kanadische Wohnsiedlung aufzuwerten. Neben einem Sport- und Spielpark und einer Kleingartenanlage gehört zu dem Landschaftspark ein fast 30 Hektar großer See, der in einem Bereich als Badesee genutzt werden kann. Urbane und naturnahe Abschnitte wechseln sich in diesem Park ab.

Wie in Lahr spielte auch an den Workshopstationen, an denen die Airfield-Fläche auf übergroßen Stadtplänen "überplant" werden konnte, Wasser eine zentrale Rolle. Ob zum Thema "Sich erholen", "Gemeinschaft erleben" oder "Sport treiben" - eine Wasserfläche galt bei allen als gesetzt. Drumherum können sich die Bürger einen Abenteuerspielplatz, ein schattiges Wäldchen, Picknickplätze, eine Boule-Bahn, einen Barfußpfad oder eine Skateanlage vorstellen. Auch Fitnessgeräte für Senioren, Urban Gardening, ein umzäunter Hundespielplatz mit Agility-Bereich oder eine sinnvolle Nutzung der Beton-Landebahn wurden genannt. Doch es gab auch den Wunsch, keine zweite trubelige Neckarwiese entstehen zu lassen.

Nach so viel positiver Rückmeldung will die SPD an ihrer Idee eines Stadtparks festhalten - und für den nächsten Haushalt erste Planungsmittel dafür beantragen.