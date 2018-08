Heidelberg. (RNZ) Auf dem Werksgelände der Stadtwerke Heidelberg im Pfaffengrund erntet eine neue Solaranlage mit 450 Spezial-Solarmodulen ab sofort Strom für 40 Haushalte im Jahr. Der kürzlich als Unterstellplatz für Lastwagen der Firmenflotte errichtete Carport eignet sich hervorragend dafür.

Solche Flächen für Solaranlagen zu finden, ist allerdings eine der Herausforderungen beim Ausbau von Solarenergie. Deshalb prüfen die Stadtwerke systematisch, wo sie auf ihren Liegenschaften Platz dafür zur Verfügung stellen können - "denn wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und unseren Kunden zeigen, was möglich ist", sagt Felix Gudat, Leiter Prosumer und Erneuerbare Energien bei den Stadtwerken.

"Der Aufbau und das Aufsetzen des neun Tonnen schweren Dachs inklusive der 450 Solarmodule auf die Unterbaukonstruktion des neuen Carports war ein Highlight beim Bauprojekt, denn die Dächer wurden am Stück mit zwei Schwerlastkränen aufgesetzt", schwärmt Gudat. Und auch an die hiesigen Unternehmen haben die Stadtwerke gedacht: "Alle Bauteile der Anlage stammen ausschließlich aus Baden-Württemberg - als ein Beitrag zu einer regionalen Wirtschaftsförderung", so der Solarexperte.

Mit einer Dachfläche von 750 Quadratmetern und einer Anlagenleistung von 130,5 Kilowatt in der Spitze produziert die Anlage auf dem Carport-Dach künftig jährlich 130.000 Kilowattstunden Strom - also Strom für 40 Haushalte. Insgesamt wird die Umwelt so um 73 Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr entlastet.