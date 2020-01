In der Halle 02 gibt es ein Deko-Team, das ziemlich kreativ ist: So sah es bei der Mitarbeiterfeier im Januar in der Halle 02 aus. Das Thema: Harry Potter. Foto: pr

Von Anica Edinger

Heidelberg. Wer am 15. Februar in die Halle 02 in die Bahnstadt kommt, der wird das Veranstaltungshaus nicht so einfach wieder erkennen. Denn im Inneren wird an jenem Samstag eine ganz eigene Welt geschaffen. Dann laden die Halle 02-Macher zum "Elbentanz" ein. Mit Märchenwald, Taverne, Mittelalterständen, Gauklern, Artisten, einem Verlies – und Musik auf drei verschiedenen Floors mit Party-Hits, Folk, Mittelalterlichem und Elektronischem.

Als "Fantasy-Event für Fans von Harry Potter, Game Of Thrones oder Herr der Ringe" wird die Veranstaltung im Internet beschrieben. Für Felix Grädler, Geschäftsführer der Halle 02, ist es aber noch mehr: "Wir schaffen eine einzigartige Erlebniswelt, bei der es überall etwas zu entdecken gibt." Dafür verantwortlich sind Mitarbeiter im Team der Halle 02, die sich ausschließlich um Deko kümmern.

Wie gut sie das können, bewiesen sie erst kürzlich bei einem Mitarbeiter-Fest der Halle im Januar. Das Motto: Harry Potter. Hunderte Kerzen, Nebel, lange Tafeln und viele weitere Details sorgten dafür, dass die Halle 02 zu Hogwarts wurde. "Die Reaktionen auf die Bilder, die wir im Internet dazu veröffentlicht haben, waren überwältigend", berichtet Grädler.

Er ist sicher: Der "Elbentanz" entspricht dem Zeitgeist. "Die Nachfrage nach diesen Fantasy-Themen ist da", sagt Grädler. Auch in Heidelberg gebe es Gruppen, die sich sogar dem Live-Rollenspiel mit Kostümen und Geschichten widmeten. Grädler selbst ist bekennender Faschingsfan. "In meiner Familie hat das immer eine Rolle gespielt", sagt er. Gemeinsam mit den "Kerchemer Windbeuteln" habe man beim Fastnachtsumzug nicht nur ein Mal den Preis für das beste Kostüm eingefahren.

Und auch darum wird es natürlich beim "Elbentanz" gehen: die besten Kostüme. Grädler jedenfalls weiß schon, wie er an diesem Abend aussehen wird. Und er hat auch Empfehlungen für die Gäste: "Es gibt viele Möglichkeiten – von Elbe über Zauberer, Ork, Fee, Ritter, Edelmann, Hofdame, Zwerg oder Hexe." Grädlers Tipp: "Man findet auch einfach was im Second-Hand-Shop, das man kombinieren kann und mit ein oder zwei Accessoires verfeinert, was dann total außergewöhnlich aussieht."

Info: "Elbentanz", Samstag, 15. Februar, 21 Uhr. Tickets kosten bei der RNZ-Geschäftsstelle (Neugasse 4-6) 40 Euro.