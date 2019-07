Von Thomas Seiler

Heidelberg-Schlierbach. "Vollkommen überraschend kam für uns die Nachricht von der Verhaftung", sagt Rüdiger Becker. Der 68-Jährige meint damit die Inhaftierung des seit 2016 mit großem Elan sich einsetzenden Vorsitzenden des Freundeskreises Wolfsbrunnen, Andreas Hauschild, im August vergangenen Jahres in Mailand. Der ehemalige Manager der Deutschen Bank geriet in den Verdacht, beim Euribor-Skandal mitgeholfen zu haben, den Referenzzins der Eurozone zu manipulieren. Dies soll auf seinen Einsatz als Banker zwischen 2006 und 2009 zurückgehen.

Die britische Staatsanwaltschaft klagte deshalb im November 2015 elf Händler an, unter ihnen auch den heute 54-Jährigen. Er erschien damals nicht zum Prozess in London und blieb in Deutschland, zumal er eine Beteiligung immer wieder bestritt. Während das Frankfurter Oberlandesgericht die Vorwürfe für verjährt erklärt hatte, strengte London einen Europäischen Haftbefehl an, der dann Hauschild auf einer Italien-Reise zum Verhängnis wurde.

Rüdiger Becker. Foto: Welker

"Wir freuen uns natürlich riesig, dass er unbeschadet aus dem in der letzten Woche laufenden Prozess herauskam", reagierte der studierte Biologe Becker, der bis zu seinem Ruhestand die Abteilung Natur und Landschaft im städtischen Amt für Umweltschutz, Energie und Gewerbeaufsicht leitete, auf den Freispruch. Da Becker zu den 19 Gründungsmitgliedern des Freundeskreises anno 2006 gehörte, sofort im Beirat Verantwortung übernahm und vor sechs Jahren den stellvertretenden Vorsitz für Hans Martin Gäng übernahm, lag es bei der Generalversammlung Anfang Mai auf der Hand, Hauschilds Position jetzt einzunehmen, den man damals genauso entlastete wie die übrigen Vorstandsmitglieder.

"Er war nicht greifbar, aber wir wollten trotzdem wenig ändern", erläuterte der frisch gebackene Vorsitzende später die Wahlprozedur. Deshalb wählte man auch Hauschilds Frau Marion in Beckers bisheriges Amt. Seit den Gründungstagen schenken die rund 50 Mitglieder darüber hinaus Rainer Gurlitt das Vertrauen, den man wiederum zum Schatzmeister kürte.

Von den Neuwahlen war die Wolfsbrunnen gGmbH nicht betroffen. Aus einer Bürgerinitiative heraus gründete man hier im Oktober 2010 diese gemeinnützige Einrichtung. Das Grundkapital brachte die Familie Hauschild zur Sanierung und Erweiterung des Gebäudebestands ein und deshalb arbeiten Marion und Andreas Hauschild dort auch ehrenamtlich als Geschäftsführer.

"Konkrete Verbindungen zu der Einrichtung gibt es in Hülle und Fülle", verhehlte der neue Vorsitzende nicht, da man für den Freundeskreis je nach Veranstaltung die historische Gaststätte oder den angebauten Saal nutze. Darüber hinaus gebe es im Obergeschoss das liebevoll eingerichtete Museumszimmer.

Zurückfahren musste der Freundeskreis das von Hauschild aufgestellte aufwändige Kulturprogramm, das mit einem dreitägigen Musik- und Kulturfestival im Juli einen absoluten Höhepunkt hatte. "Das können wir leider nicht mehr stemmen", erklärte Becker.

NachStattdessen gibt es am Mittwoch, 10. Juli, um 20 Uhr ein Neckar-Musikfestival mit der international bekannten spanischen Pianistin Paula Coronas Valle. Im September und November folgt nochmals jeweils ein Festival-Tag, während der Oktober zweimal mit musikalischen Veranstaltungen Gänsehaut garantiere, verspricht der Vorsitzende.

Becker hofft dennoch sehnlichst, dass Hauschild nach seiner Rückkehr in seine Heimat sich "mit seiner Erfahrung und seinen weitläufigen Beziehungen wieder für den Freundeskreis" einsetze, da man auf "jedes aktive Mitglied" baue. Gerade bei dem Erhalt der Anlage, bei dem auch die "Grüne Brigade" des im Stadtteil ansässigen Instituts für Heilpädagogik und Erziehungshilfe großen Einsatz zeige, gebe es nicht nur mit Hacke oder Schaufel immer etwas zu tun.

Ein erklärtes Ziel gebe es laut Becker für den Freundeskreis noch: "Wir brauchen wieder die Zugänglichkeit für den Quellgarten oberhalb der Teichanlage", sagte er. Dies verhindern zu seinem Leidwesen momentan umgestürzte Bäume, die einen Teil der Stützmauer zerstörten.