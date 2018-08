Von Birgit Sommer

Heidelberg. Es ist eine völlig neue Technologie, mit der die Radiologen des Universitätsklinikums Heidelberg nun den Krebs bekämpfen können: präziser und gewebeschonender als bisher. Von den Qualitäten des MR-Linac-Gerät berichtet Prof. Jürgen Debus, der Ärztliche Direktor der Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, im RNZ-Gespräch.

Herr Prof. Debus, Sie haben die erste Patientin mit einem neuen Hybridgerät zur Strahlentherapie behandelt. Was ist das für ein Gerät?

Bisher hatten wir getrennte Geräte, einen Magnetresonanztomografen (MRT) zur Bildgebung und einen Linearbeschleuniger, der hochenergetische Röntgenstrahlen erzeugt, für eine Strahlentherapie zur Verfügung. Beim neuen Gerät ist beides kombiniert und integriert. Man kann während der Therapie sehen, wo der Tumor sitzt und wie er, etwa beim Atmen oder durch Darmbewegungen, seine Position verändert. Die MR-Bildgebung bedeutet - im Gegensatz zur Röntgenbildgebung - keine zusätzliche Strahlenbelastung für den Patienten und kann daher viel öfter durchgeführt werden.

Welche Vorteile hat der Patient genau?

Es gibt zwei Vorteile. Wir erhöhen die Präzision, in dem wir Tumoren besser lokalisieren und behandeln können, die sich in komplizierter Weise in der Nachbarschaft von empfindlichen Organen bewegen. Und wir können Tumoren angreifen, die sich bisher noch nicht für eine Therapie geeignet haben.

Welche sind das?

Das gilt etwa für Tumoren in der Leber, in der Nähe der Gallenwege. Diese wurden bisher entweder operiert, oder es wurden bei kleinen Tumoren Teile der gesunden Leber mit bestrahlt. Es ist eine neue spannende Behandlungsmethode mit dem MR-Linac. Deshalb wurden die Mittel für die Anschaffung auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft vergeben, an uns, ein Forschungskonsortium aus Wissenschaftlern des Deutschen Krebsforschungszentrums und der Uniklinik Heidelberg, sowie an die Uniklinik Tübingen, in der ein ähnliches Gerät angeschafft wurde.

Wie teuer wird die Behandlung?

Das kann man noch nicht sagen. Das Gerät ist mit 8,1 Millionen Euro in der Anschaffung dreimal so teuer wie bisherige Bestrahlungs-geräte. Wir müssen nun in Studien untersuchen, wie hoch der Nutzen ist, welche Patienten am meisten davon profitieren.

Nur in Studien?

In Studien und in Situationen, in denen wir mit konventioneller Technik nicht weiterkommen. Das sind dann die sogenannten individuellen Heilversuche.

Um das enorme Potenzial dieser Technologie optimal einsetzen zu können, seien noch einige physikalische und technische Aufgaben zu lösen, sagt Ihr Kollege Prof. Oliver Jäkel. Was meint er damit?

Die Art, wie man die Bestrahlungsdosis berechnet, muss beispielsweise schneller werden, denn wir passen die Werte während der Bestrahlung in Echtzeit an. Bisher geschieht die Bestrahlungsplanung vor Beginn der Therapie und wird dann auf dem Gerät eingerichtet, ehe die Therapie beginnt. Aber es ist uns schon gelungen, mit neuen Berechnungsverfahren die optimale Therapie schneller zu berechnen. Uns hilft dabei, dass die Computer jedes Jahr schneller werden.

Gibt es jetzt weltweit noch Moderneres? Oder stößt man bei den Bestrahlungsmöglichkeiten an Grenzen?

Der MR-Linac ist das Modernste, was es gibt. Weltweit existieren noch genau drei solcher Geräte, die Patienten behandeln, zwei in den USA, eines in Amsterdam. Was die Technik in der Strahlentherapie angeht, ist Heidelberg zum jetzigen Zeitpunkt weltweit einer der wenigen Orte, die alles anbieten - vom Cyberknife, dem robotergesteuerten Radiochirurgie-System, über den MR-Linac bis zum Ionenstrahl-Therapiezentrum.

Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn in Ihrer Klinik?

Wir sind etwa 60 Ärzte und 30 Physiker, dazu kommen Biologen und Informatiker und natürlich die Medizinisch-Technischen Assistenten und Vertreter der Pflegeberufe und Sekretariate.