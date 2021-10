Mit seiner Aktion in der Hauptstraße am Samstag wollte der Frauennotruf mit dem Vorurteil aufräumen, Opfer sexueller Gewalt hätten die Täter durch ihre Kleidung zur Tat animiert. Foto: Rothe

Heidelberg. (juf) "Wer sowas trägt, muss sich nicht wundern", steht auf einem Schild, das am Samstagmittag auf einer Wäscheleine am Anatomiegarten in der Hauptstraße angebracht ist. Rechts davon wurde eine weiße Bluse mit kurzem Rock aufgehängt, links davon ein weit geschnittener Schlafanzug in Rot und Blau. Daneben sind viele weitere Kleidungsstücke und Aussagen zu sehen. Mit dieser Aktion will der Verein "Frauennotruf Heidelberg" auf das sogenannte Victim Blaming aufmerksam machen. So nennt man es, wenn beispielsweise Vergewaltigungsopfern wegen ihrer Kleidung eine Mitschuld an der Tat gegeben wird.

"Die verschiedenen Kleidungsstücke repräsentieren unterschiedliche Lebenssituationen und Körperlichkeiten", erklärt Isabel Braun, die beim "Frauennotruf Heidelberg" in der Prävention arbeitet. "Damit wollen wir zeigen, dass theoretisch jede Frau betroffen sein kann." Weite Klamotten hießen nicht, dass man geschützt sei – und etwas mit Ausschnitt zu tragen rechtfertige ebenso wenig einen Übergriff. Der 1978 gegründete Heidelberger Verein setzt sich für die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen ein und berät Betroffene. In ihrer Arbeit, so Braun, würden sie häufig erleben, dass Opfern von Gewalt eine Mitschuld gegeben werde, nicht selten auch durch den Familien- und Bekanntenkreis. "Wir wollen die Menschen auf diese Mythen aufmerksam machen und mit ihnen ins Gespräch kommen", bekräftigt die 27-Jährige, die am Samstag zwischen 11 und 16 Uhr mit mehreren haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen vor Ort ist.

Die Aktion erregt Aufmerksamkeit in der gut besuchten Fußgängerzone. Viele bleiben stehen, einige unterhalten sich angeregt mit den Vereinsmitgliedern. "Das ist fürchterlich", sagt eine ältere Dame, während sie mit ernstem Blick die Sprüche auf den Schildern liest. Neben ihr versuchen Eltern ihrem Kind zu erklären, was die Aufschrift "my body, my clothes, my choice", bedeutet (deutsch: Mein Körper, meine Kleidung, meine Wahl). Doch nicht alle nehmen das Thema ernst. Zwei junge Männer fangen an zu lachen und machen anzügliche Bemerkungen, als sie einen Bikini an der Leine entdecken. Indes wird Isabel Braun von einem Passanten angesprochen, der ihr vorhält, dass Frauen immer im Vordergrund stünden und sie auch einmal an die männlichen Opfer denken sollten. Noch während sie antwortet, dass es in Heidelberg ein entsprechendes Angebot gebe, welches auch von Männern organisiert werde, ist der Mann schon wieder in der Menge verschwunden.

Annette Schiffmann ist beim Frauennotruf in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und berichtet von einer Begegnung, die sie kurz zuvor bei der Aktion hatte. "Eine Frau war da und hat mir von ihrer Tochter berichtet. Einer ihrer Lehrer soll im Unterricht eine Diskussion zu dem Thema gemacht und den Mädchen empfohlen haben, sie sollten gut aufpassen, was sie anziehen." Das, so Schiffmann, sei zwar sicher gut gemeint gewesen, doch in diesem Denken liege ein gesellschaftliches Problem. "Ich wünsche mir, dass die Leute mitnehmen, wie wichtig es ist, Betroffene zu unterstützen und solche Mythen zu entlarven", verdeutlicht Braun. "Vielleicht kann das hier ein Baustein für eine Sensibilisierung sein."