Heidelberg. (RNZ) Königin Silvia von Schweden ist wieder in ihrer Geburtsstadt. Vom 4. bis 6. September besucht sie Heidelberg. Offizieller Anlass für den royalen Besuch ist die Eröffnung des zweiten deutschen Childhood-Hauses und das 20-jährige Jubiläum der „World Childhood Foundation“, das auf dem Schloss gefeiert wird. Am Donnerstag gegen 12 Uhr wird sie auf dem Universitätsplatz in der Altstadt ein Bad in der Menge nehmen, nachdem sie in der Neuen Universität dem Festakt beigewohnt hat. Danach wird das Childhood-Haus im Altklinikum in Bergheim von ihr besucht. Hier können Sie nachlesen, wie die Besuche der Monarchin, die am 23. Dezember 1943 in Heidelberg als Silvia Sommerlath geboren wurde, in der Vergangenheit waren.

12.50 Uhr: Gute 15 Minuten nahm sich Königin Silvia Zeit, um die Schaulustigen auf dem Uniplatz zu begrüßen. Sie ging die Reihen entlang der Metallabsperrung ab und tauschte sich kurz mit den Besuchern aus. Etwas länger blieb sie dann bei den Kamerateams der Reporter stehen und ließ sich interviewen. Jetzt geht es für die Monarchin nach Bergheim ins Altklinikum, wo sie das Childhood-Haus besuchen wird.

12.15 Uhr: Gleich soll Königin Silvia auf den Uniplatz kommen, wenn der Festakt vorbei ist - hier ist das "Bad in der Menge" geplant. Mittlerweile sind auch mehrere Schaulustige vor Ort, die einen Blick auf die Königin von Schweden werfen wollen. Sie stehen in Zweier- und Dreierreihen an der Absperrung, einem großen Karree vor dem Gebäude der Neuen Universität. (man)

11.35 Uhr: In der Aula der Neuen Universität findet zur Stunde der Festakt mit Königin Silvia statt. Das Childhood-Haus in Heidelberg soll Kindern helfen, die Opfer von sexuellem Missbrauch wurden. Die schwedische Monarchin sagte, es sei ihr eine große Freude, in Heidelberg zu sein. Sie habe von Kindern gelernt und die klare Botschaft sei: „Kinder möchten, dass wir uns in ehrlicher Weise um sie kümmern.“ Kinder benötigten „unseren Schutz und unsere Hilfe“ – aber auch verantwortungsvolle Erwachsende, die sie ernst nehmen würden und ihnen zuhören. (rie)

11.20 Uhr: Gerade findet im Gebäude der Festalt mit Königin Silvia statt - in gut einer Stunde ist ein Bad in der Menge geplant. Doch derzeit befinden sich dort vornehmlich Berichterstatter der Medien. Von Schaulustigen ist noch nicht viel zu sehen. (man)