Heidelberg. (ste) Bunt ging es zu am Samstag beim „Farbgefühle“-Festival im „Heidelbeach“ im Neuenheimer Feld. Die Partyreihe ist dem indischen Holi-Fest nachempfunden, bei dem der Frühling gefeiert wird. Dort besprengt und bespritzt man sich mit gefärbtem Pulver oder Wasser. In der westlichen Variante sorgen DJs für die Stimmung, die Teilnehmer können Farbpulver kaufen, das mehrmals auf Kommando geworfen wird. So war es auch im „Heidelbeach“, wo bei bestem Wetter ausgelassen gefeiert wurde. Und auch, wenn einige Gäste einen Mundschutz trugen – das Pulver ist laut Veranstalter völlig ungefährlich. Das nächste Mal kommt das „Farbgefühle“-Festival am 4. August in die Region, dann wird auf dem Neuen Messplatz in Mannheim gefeiert.

"Farbgefühle"-Festival - Die Fotogalerie