Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Ein sonniger Spätherbstmorgen im Innenhof des Café Schafheutle. Fototermin für die Rhein-Neckar-Zeitung. Normalerweise eine schnelle Sache. Ein paar Einstellungen, genau, so bleiben bitte, sehr schön, danke. Diesmal dauert das Ganze ein wenig länger. Immer wieder kneift die Fotografin ein Auge zusammen, guckt konzentriert durch die Linse. Bitte die Haare so lassen, nicht dran rumspielen. Jetzt noch einmal ernst. Yeeees. Ok, vielleicht noch mal eins vor der Wand. Das passt gut mit dem Kontrast zu den Haaren. Immer wieder blickt die Fotografierte zwischendurch mit prüfendem Blick auf das Minidisplay der Kamera. So richtig zufrieden wirkt sie nicht. "Es gibt so nette Fotos von mir, die ich Euch hätte schicken können." Also noch einmal. Ja, so ist’s gut! Beautiful! Yeeeees. Hier, gucken Sie mal, das ist doch gut. Ok, ein letztes. Genau so bleiben, super. Jaaa! 20 Minuten geht das so. Dann packt die Fotografin ihre Tasche. "Ach, schon vorbei? Ich dachte, wir machen noch ein paar", sagt die Fotografierte.

DAS PORTRÄT

Simone Bechtel mag es, vor der Kamera zu stehen. Sich hübsch machen, in Pose werfen, gut rüberkommen. Seit drei Jahrzehnten ist das ihr Job. Zwei Mal war sie auf dem Cover des Playboys, wurde zum "Playmate des Jahres" gewählt, stand für renommierte Fotografen wie Herb Ritts und Gunter Sachs vor der Kamera, flimmerte international über die Kinoleinwände. Dabei war das alles gar nicht so geplant. Bechtel ist 17 Jahre alt und mit ihren Eltern im Urlaub auf Sizilien, als ein italienischer Fotograf sie am Strand anspricht, sie fragt, ob sie nicht Model werden möchte.

33 Jahre später sitzt Bechtel im Innenhof des Café Schafheutle. Sie trägt ihr Haar offen, Fellüberwurf, blumige Bluse, Lederrock und Stiefel, die bis über das Knie reichen. Der Himmel ist klar, für diese Jahreszeit ist es irgendwie zu warm. Bechtel, die seit 25 Jahren in Heidelberg lebt, setzt sich erst mal die Sonnenbrille auf, bestellt einen Tee und quetscht vorsichtig eine Zitronenscheibe über dem Glas aus. "Gesund und schmeckt", sagt sie, und schmeißt noch einen Kandiswürfel hinterher. "Ich wollte das eigentlich gar nicht machen", erzählt sie, gefragt nach den Anfängen ihrer Modelkarriere. Sie macht es dann doch. Warum, das sagt sie nicht. Nur, dass ihre Eltern sie dabei sofort unterstützt hätten. "Meine Mutter hat mich zu Beginn sogar noch regelmäßig nach der Schule zum Fotoshooting gefahren."

Doch spätestens nach dem Abitur kommt Bechtel dann auch ganz gut alleine zurecht. Sie studiert Französisch und Englisch, anschließend Ballett an der "Fachhochschule für Musik und Tanz" in Mannheim und Frankfurt. "Dadurch war ich es schon früh gewohnt, auf der Bühne zu stehen, mich anderen zu präsentieren." Auch die Schauspielerei interessiert sie. Mit 23 Jahren zieht sie nach New York, besucht das "Lee Strasberg Theatre and Film Institute", das später berühmte Schauspielerinnen wie Julia Roberts, Uma Thurman und Angelina Jolie hervorbringt. Gefragt ist Bechtel aber vor allem als Model. Malediven, Karibik, Seychellen: Sie posiert an den schönsten Orten der Welt. Erzählt sie heute davon, wirkt sie dabei aber nicht besonders enthusiastisch. War das nicht alles toll und aufregend, so jung und schon so viel erleben? Diese ganze Glitzer-Welt? "Doch, schon."

Aus heutiger Perspektive muss man das ja vielleicht auch alles ein bisschen relativieren. Schließlich war das erst der Anfang. Eines Tages meldet sich der "Playboy" bei ihr. Wirklich gerne spricht sie nicht über dieses Kapitel. Ihre Augen, verborgen hinter einer Sonnenbrille, schweifen nach links und rechts. Sie dämpft ihre Stimme. "Das ist doch alles uralter Käse", sagt sie. So, als würde sie sich dafür schämen. Als hätte sie Angst, etwas Dummes zu sagen, das ein Leben lang an ihr kleben bleibt. Viel lieber spricht Bechtel über diese Geschichte, aus der "Der Stern" vor wenigen Monaten "eine unglaubliche Geschichte" machte. Eines Tages, irgendwann Anfang der 90er, so genau könne sie sich nicht mehr erinnern, erfährt Bechtel von einem Casting-Wettbewerb. Gesucht wird ein neues deutsches Bond-Girl. Sie reicht mehrere Fotos von sich ein, "just for fun", wie sie sagt. Die Jury ist überzeugt und lädt sie in die engere Auswahl ein, wo Bechtel aufgefordert wird, vor der Kamera zu improvisieren: lachen, schreien, weinen, lachen. Sie kriegt die Rolle, wird als angehendes Bond-Girl gefeiert. Die deutsche Unterhaltungsindustrie stürzt sich anschließend auf die gut aussehende Blondine aus Mannheim. Harald Schmidt, Thomas Gottschalk, Frank Elstner: Alle wollen sie Bechtel bei sich in der Show haben. "Ach Gott, was ich alles schon gemacht habe", lächelt sie kurz und macht eine wegwerfende Handbewegung. Es wirkt fast, als wollte sie damit unterstreichen, dass sie mit dieser Vergangenheit abgeschlossen habe.

Im Juli 1992 schafft es Bechtel schließlich auch auf das Cover des "Playboys". Das Magazin nennt sie "die Claudia Schiffer von morgen", ein Model "auf dem besten Weg zur Weltspitze". Von den Lesern wird Bechtel zum "Playmate des Jahres" gewählt. Als sie davon erfährt, habe sie "tagelang nur noch gefeiert". So steht es jedenfalls unter einem Foto des Magazins, auf dem sie unbekleidet im Wohnungseingang steht und verrucht in die Kamera blickt. Heute klingt das aus ihrem Mund ein wenig anders: "Ich habe mich natürlich sehr gefreut, aber dass ich deswegen tagelang gefeiert hätte, ist etwas übertrieben." Das mit den Nacktaufnahmen ist ihr heute sowieso unangenehm. Fragt man sie danach, gibt Bechtel eher kurze, ausweichende Antworten. "Ich war die erste Frau auf dem Cover des Playboys, die angezogen war", hebt sie stattdessen hervor.

Trotz ihrer neuen Bekanntheit: Mit der Rolle des Bond-Girls für den Streifen "Golden Eye" wird es nichts. Im Film darf Bechtel dem britischen Geheimagenten beim Roulette-Spiel im Casino gerade einmal für wenige Sekunden über die Schulter schauen. "Ich trug ein hübsches Kleid und sollte ihn anschmachten." Zwischendurch, in den Pausen, sitzt sie mit Pierce Brosnan, der damals seinen ersten Bond-Film dreht, gemeinsam am Essenstisch. "Er war zwar sehr nett, aber auch ziemlich in sich versunken, hat wenig gesprochen."

Der große Durchbruch in Hollywood bleibt Bechtel zwar verwehrt. Doch sie bekommt kleinere Fernsehrollen, spielt im Tatort mit. Für die große Karriere hätte sie wohl hinaus in die große weite Welt gemusst. Doch Bechtel wollte das nie. Seit 1993 lebt sie in Heidelberg, wohin ihr später auch ihre Eltern folgten. "Ich war schon immer ein Familienmensch", sagt sie. "Außerdem ist das hier meine Heimat. Hier zu wohnen ist wie Urlaub." Klar, New York, die Reiserei, all das sei spannend gewesen. "Aber eben auch sehr anstrengend, ziemlich einsam." Europa möge sie einfach lieber - auch wegen der Menschen: "Die sind hier nicht so oberflächlich", sagt sie, nippt kurz an ihrem Tee, während sie mit der anderen Hand das Haar zurückhält. Es erscheint im ersten Moment natürlich bizarr, wenn ausgerechnet sie, die ihr Geld noch immer mit ihrem Aussehen verdient, so etwas sagt. Aber man hat das Gefühl, das die 50-Jährige es ernst meint, wenn sie erzählt, dass das Brimborium in der Modewelt ihr eigentlich schon immer etwas zu viel war, zu abgehoben, zu weit weg von der Wirklichkeit.

Heute ist Bechtel mit dem Heidelberger Unternehmer Ahmet Pekkip verheiratet, hat einen elfjährigen Sohn. "Er ist mein Ein und Alles. Der ist so süß." Kind und Ehemann, das habe sie sich mit 20 Jahren nicht vorstellen können. Mittlerweile ist das anders. Das heißt nicht, dass Bechtel nur noch Mutter und Hausfrau sein möchte. Noch immer steht sie für verschiedene Firmen vor der Kamera, gerade erst hat sie die Dreharbeiten für eine neue Fernsehsendung beendet. Außerdem, erzählt Bechtel, sei sie viel mit ihrem Mann unterwegs. In Kitzbühel, Paris, Saint-Tropez, auf Mallorca. Ihnen sei es wichtig, mit ihrem Geld aber auch etwas für die Allgemeinheit zu tun, betont Bechtel. "Wir spenden an Kinderheime, investieren in den Sport, sind auf vielen Charity-Veranstaltungen und Bällen zu Gast." Natürlich bringe dieses Leben auch Neider mit sich. "Aber damit kann ich umgehen."

Ihren Tee hat Bechtel mittlerweile ausgetrunken, der Keks dazu bleibt angebrochen auf der Untertasse liegen. Je länger das Interview dauert, desto gelöster scheint die 50-Jährige zu sein. Zwischendurch gerät sie fast schon ins Plaudern. Sie erzählt, wie toll es doch wäre, gäbe es ein Café nördlich des Neckars mit Schlossblick. Dass sie ihre Klamotten am liebsten analog einkaufe ("Überall auf der Welt"). Und, dass sie München besonders schön findet ("Wenn ich aus Heidelberg wegziehen müsste, dann nur dorthin"). Dann muss sie aber auch wirklich los. Eine letzte Frage noch: Ist es eigentlich nicht schwierig, als Model zu altern? "Nein, das ist kein Problem." Für sie sind es heute die inneren Werte, die zählen.

Sie bestellt die Rechnung, gibt großzügig Trinkgeld. Der Kellner dankt freundlich, verneigt sich fast schon ehrfürchtig vor dieser Dame, die irgendwie noch immer von der Aura eines Supermodels umgeben wird. Und eines muss Bechtel, bevor sie sich erhebt, dann unbedingt noch los werden: "Ich würde wirklich alles wieder so machen."