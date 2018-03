Von Micha Hörnle

Heidelberg. Über Hilde Domin wird ein Film mit einem Hollywood-Star gedreht. Das bestätigte der Berliner Produzent Michael Simon de Normier der RNZ. Dabei soll es vor allem um ihre Zeit im Exil gehen: Von 1940 bis 1954 lebte sie - nach Jahren in Italien - mit ihrem Mann Erwin Palm in der Karibik, in der Dominikanischen Republik.

Inspiriert wurde de Normier durch das Buch "Fluchtpunkt Karibik" über die jüdische Immigration der Dreißigerjahre in das heutige Ferienparadies. Und da stieß er auf den Namen der Dichterin, die ihm aus seiner frühen Jugend vertraut ist: Seine Mutter engagierte sich bei den Grünen und schwärmte von "der tollen Frau" Domin, die - obwohl SPD-Mitglied - eine Nähe zur damals noch neuen Partei hatte. Auch zu Heidelberg - von 1961 bis zu ihrem Tod 2006 der Wohnsitz der Dichterin - hat de Normier einen Bezug: Er war der Co-Produzent des mehrfach preisgekrönten Films "Der Vorleser". Die Romanvorlage von Bernhard Schlink spielt hier - und Schlinks Sohn ist ein Studienfreund de Normiers.

Da es hauptsächlich um die späten dreißiger und die frühen vierziger Jahre gehen soll, wird vor allem in der Dominikanischen Republik gedreht. De Normier plant aber, die Szenen vor dem Exil in Deutschland zu drehen. Da würde sich Heidelberg anbieten, denn hier begann Domin 1929 ihr Jura-Studium, bevor sie wieder ins heimatliche Köln ging, um 1931 nach Heidelberg zurückzukehren. De Normier will sich da nicht festlegen. "Der Vorleser" etwa wurde in Görlitz gedreht.

Und wie kommt Sharon Stone ins Spiel? Sie ist ja weniger als sensible Dichterin, sondern eher als Femme fatale im Erotik-Thriller "Basic Instinct" in Erinnerung. Noch ist nicht ganz ausgemacht, ob der 60-jährige Star Domin wirklich eins zu eins verkörpern wird, denn der Altersunterschied zu der Emigrantin im Exil - sie war damals in ihren Dreißigern - wäre doch etwas groß. De Normier spricht lieber davon, dass "Motive Domins" in Stones Rolle einfließen sollen. Diese sei mütterlich angelegt, so habe man die Schauspielerin noch nie auf der Leinwand gesehen. Zwar gibt es längst ein Drehbuch, das de Normier selbst schrieb, aber noch lässt der Produzent offen, ob es überhaupt eine eigene Rolle einer Hilde Domin geben wird. Zumal er sich nicht sicher ist, ob das rechtlich möglich sei.

Jedenfalls sei Stone von der Filmidee begeistert gewesen und habe ihm eine vorläufige Zusage gegeben. Die endgültige gibt es erst, wenn die Finanzierung des Films - Arbeitstitel "Paradise Visa" - in trockenen Tüchern ist. De Normier berichtet von Finanzierungszusagen aus der Dominikanischen Republik und von Gesprächen mit der Filmförderung aus Bayern und Nordrhein-Westfalen. Das Gesamtbudget liegt bei fünf bis sieben Millionen. Wenn das alles fix ist, dann will de Normier auch den Namen des Regisseurs preisgeben: "Das ist einer meiner Lieblingsregisseure, wirklich eine Größe." Und auch für die weiteren Rollen kündigt er "bekannte Namen" an.

Das Sujet des Films ist spannend: Denn die Juden, die vor der Nazi-Herrschaft in die Dominikanische Republik flohen, kamen von einer Diktatur in die andere. Dort herrschte seit 1930 Rafael Trujillo, der auf seine Weise selbst ein übler Rassist war. Sein großes Ziel war die "Aufhellung" der Haut seiner Untertanen - auch (oder gerade weil) er selbst schwarz war. 1938, als die Lage der Juden in Deutschland und im annektierten Österreich immer aussichtsloser wurde, bot er die Aufnahme von 100.000 Juden an, von denen aber nur 600 kamen, die dann im Norden des Staats am Aufbau einer neuen "Kolonie" mitwirkten. Besonders bizarr aus heutiger Sicht: Die in Europa rassisch Verfolgten sollten in der Karibik eine weiße Herrenrasse züchten. Damit hatte Hilde Domin nichts im Sinn und auch wenig zu tun, denn sie lebte mit Erwin Palm in der Hauptstadt Santo Domingo.

Domins Biografin Marion Tauschwitz ist von dem Film jetzt schon begeistert: "Das ist ein total spannendes Projekt, gerade wenn es um das Exil in der Dominikanischen Republik geht. Denn hier wurde sie zur Dichterin. Das ist der Initiator für alles, was Domin ausmacht."