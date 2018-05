Von Lilly von Consbruch

Heidelberg. Dank der "MeToo"-Debatte blickte auf einmal die ganze Gesellschaft auf sexualisierte Gewalt. Doch nicht nur Schauspielerinnen in Hollywood werden Opfer von sexueller Belästigung. Ein Blick an die Universität zeigt, dass das Problem auch hier nicht unbekannt ist. Besonders Situationen, in denen Studentinnen von Professoren abhängig sind und diese ihre Macht ausnutzen können, bieten eine Angriffsfläche für sexuelle Belästigung. Dabei muss sich diese nicht unbedingt in körperlichen Übergriffen zeigen. Schon unangebrachte Bemerkungen oder Berührungen können ausreichen, um eine Person zu demütigen und zu erniedrigen.

Wie viele dieser Fälle es an der Uni Heidelberg gibt, ist kaum festzustellen: "Viele schweigen über die Vorfälle, da ihre Bewertung oder ihre Zukunft von dem Professor abhängt", meint Paula Bröcker von der Juso-Hochschulgruppe. Die Dunkelziffer der Betroffenen sei daher riesig. Um dem entgegen zu wirken, setzt sich die SPD-nahe Hochschulgruppe in Kooperation mit dem Gleichstellungsbüro der Universität und dem der Stadt, dem Frauennotruf und dem Frauen- und Nonbinary Referat gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung des Studienrates (FUN-Referat) dafür ein, sexualisierte Gewalt an der Uni zu bekämpfen. Doch nur wenige Frauen nehmen das Angebot der Initiativen bislang an.

"Seit etwa einem Jahr gibt es an unserer Uni einen Maßnahmenkatalog, der festlegt, wie mit sexuellen Übergriffen an der Hochschule umgegangen werden soll", erklärt Bröcker. Eigentlich sollte dieser Katalog jedoch schon vor einem guten Jahrzehnt entstehen. Erst jetzt komme der teils schwierigen Situation an der Uni mehr Aufmerksamkeit zu, erklärt Maria Nopper von den Jusos. Doch noch immer würden zu wenige der jungen Frauen über die vielfältigen Angebote und Möglichkeiten Bescheid wissen.

Bisher kennen noch zu wenige die Beratungsangebote

In verschiedenen Veranstaltungen versucht die Juso-Hochschulgruppe deshalb, Studentinnen für das Thema zu sensibilisieren und deutlich zu machen, dass man sich auch an der Hochschule gegen sexualisierte Übergriffe wehren kann - und muss. Es sei wichtig, dass die jungen Leute selbst Initiative ergreifen, um ihre Mitstudenten stark zu machen, findet Eugenia Bösherz vom Amt für Chancengleichheit der Stadt. Gemeinsam tauschen sich die Initiativen über ihre Programme aus und versuchen, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen, um es den Studentinnen leichter zu machen, im Fall der Fälle Hilfe zu bekommen.

Agnes Speck vom Gleichstellungsbüro der Universität macht auf einen wichtigen Aspekt aufmerksam: "Die Räume, in denen wir in der Hochschule Beratung für betroffene Studentinnen anbieten, sind als solche nicht sofort zu erkennen und werden auch für andere Zwecke genutzt." Das bedeutet, dass niemand, der das Büro der Gleichstellungsbeauftragten in der Hauptstraße 126 aufsucht, fürchten muss, jemand könnte sofort den Grund dafür erahnen. "Damit leisten wir einen großen Beitrag zur Anonymität der Betroffenen in dieser schwierigen Situation", so Speck.

Das FUN-Referat plädiert zudem für einen starken Feminismus an der Universität, der auch von Männern getragen werden sollte: "Wir können das nur gemeinsam schaffen", meint Michèle Fein. Dazu gehöre auch, dass Schulungen angeboten werden, in denen sowohl Männer als auch Frauen lernen, mit entsprechenden Situationen umzugehen. Es müsse offen gelegt werden, dass sexualisierte Gewalt kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem sei. Und da die Universität ein gesellschaftlicher Raum sei, dürfe es gerade dort nicht ignoriert werden.

Info: Betroffene können sich an diese Anlaufstellen wenden: www.frauennotruf-heidelberg.de, www.heidelberg.de/chancengleichheit, www.stura.uni-heidelberg.de/referate/frauen-und-non-binary-fun, www.jusohsg-heidelberg.de.