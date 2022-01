Heidelberg. (dpa) Eine Frau ist in Heidelberg in Sekundenschlaf gefallen und mit ihrem Wagen gegen einen Baum gefahren. Sie wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 59-Jährige am Samstag gegen 15.45 Uhr auf der Mannheimer Straße von Wieblingen kommend in Richtung Edingen-Neckarhausen unterwegs. Hierbei schlief sie kurzzeitig ein und verlor deswegen die Kontrolle über ihren Opel. Dieser stieß zunächst gegen ein Verkehrsschild und dann gegen den Baum. Rettungskräfte brachten sie in die Chirurgie Heidelberg.

Die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.