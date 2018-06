Heidelberg. (pol/mare) Wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Heidelberg-Nord gegen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren. Das teilt die Polizei mit.

Die beiden Schüler sollen in zurückliegender Zeit, letztmals am vergangenen Mittwoch, mindestens zehn Fahrräder gestohlen haben. Im Rahmen von Wohnungsdurchsuchungen am Donnerstag konnten insgesamt zehn Fahrräder gefunden und sichergestellt werden. In der Wohnung des 14-Jährigen wurde zudem ein Bolzenschneider gefunden.

Gestohlene Fahrräder in Heidelberg - Die Fotogalerie

















Am Donnerstag hatte ein 31-jähriger Fahrradbesitzer den Diebstahl seines Rennrads angezeigt, das Fahrrad war am Mittwoch zwischen 6.30 und 18 Uhr im Bereich Bergstraße/Philosophenweg gestohlen worden. Zuvor war das Schloss, mit welchen das Rad an einem Fahrradständer gesichert war, mit einem Werkzeug durchtrennt worden.

Ermittlungen durch den Radbesitzer selbst sowie durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord führten schließlich auf die Spur der beiden Tatverdächtigen. Das Fahrrad des 31-Jährigen befand sich unter den sichergestellten Fahrrädern.

Die Polizei sucht nun die Besitzer der übrigen neun Fahrräder:

Fahrrad 1: MTB, BULLS, Wildtrail, türkisblau/grün, 24-Gang-Shimano-Gruppe, 26 Zoll, V-Brake-Felgenbremsen, Federgabel vorne.

Fahrrad 2: Trekkingbike, RIXE, Cross XC 4.0, grau, 24-Gang-Shimano-Gruppe, 28 Zoll, Scheibenbremsen, Federgabel vorne.

Fahrrad 3: Trekkingrad, Victoria, 1.6, schwarz, 7-Gang-Drehgripp-Nabenschaltung, 28-Zoll.

Fahrrad 4: Herrenrad, Bauer, silber, 26-Zoll, 3-Gang Nabenschaltung, (schwarzer Fahrradkorb hinten).

Fahrrad 5: Herrenrad, Winora, Classic, blau.

Fahrrad 6: fatbike, P.K. Ripper, weiß, 26-Zoll, blau-weiße fatbike-Bereifung.

Fahrrad 7: Damenrad, Hercules, weiß-pink, 28-Zoll, 3-Gang-Nabenschaltung, schwarzer Fahrradkorb hinten.

Fahrrad 8: Jugendrad, Staiger, 26-Zoll, 3-Gang-Nabenschaltung, schwarzer Fahrradkorb hinten, sehr auffällige Fahrradklingel mit Vogelsymbol.

Fahrrad 9: Herrenrad, Kettler, Alu-Rad, DAXI SM, silber, 28-Zoll, 3-Gang-Nabenschaltung, auffällig rote Lenkergriffe.

Die Besitzer werden gebeten, sich unter Telefon 06221/45600 bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord dauern weiter an.