Heidelberg. (pol/pr/mare) Am Montagabend kam es in der KK-Tankstelle in der Bahnstadt erneut zu einem schweren Raub. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 22.52 Uhr betrat ein maskierter Täter die Tankstelle in der Eppelheimer Straße und forderte von dem Angestellten, ihm das Bargeld zu geben. Er bedrohte ihn mit einem Messer.

Der Räuber flüchtete anschließend zu Fuß mit der Beute in Höhe von einigen Hundert Euro, die er in einer mitgebrachten blauen Stofftasche verstaute, in Richtung Bahnstadt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,80 Meter groß, hellhäutig, schlanke Statur. Er war bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und war mit einer schwarzen Wollmütze maskiert.

Eine sofort eingeleitete umfangreiche Fahndung verlief ergebnislos. Bis 0.37 Uhr kreiste ein Polizeihubschrauber über der Bahnstadt.

Die Ermittlungen führt das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Die Tankstelle war bereits am 21. März 2018 und am 28. Dezember 2017 überfallen worden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/1744444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Update: 5. Juni 2018, 11 Uhr