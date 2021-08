Von Rolf Kienle

Heidelberg. Die Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo erinnert sich gern an ihre Schulzeit. Sie besuchte die Internationale Gesamtschule Heidelberg (IGH) – und sieht die Zeit als durchweg entspannt an. "Ich habe mich da zu Hause gefühlt", sagte die gebürtige Heidelbergerin, die aber auch schon als Schülerin in Oftersheim wohnte. Noch heute habe sie gute Kontakte zu Klassenkameraden. Malaika Mihambo, die sich gestern ins Goldene Buch der Stadt Heidelberg eintrug, ist froh um den Rückenwind, den sie auch in sportlicher Hinsicht immer aus Heidelberg bekam, wie sie sagte.

Oberbürgermeister Eckart Würzner gratulierte der Goldmedaillen-Gewinnerin im Namen der Metropolregion. "Wir sind alle stolz auf Sie!" Würzner ist auch Vorsitzender der Sportregion. Mit dabei waren außerdem Gerhard Schäfer vom Sportkreis, der Olympiastützpunkt-Chef Daniel Strigel sowie der ehemalige Trainer des Gewichtheber-Olympiasiegers Matthias Steiner, Frank Manteck.

Würzner ließ die Weitsprung-Entscheidung nochmals Revue passieren und schilderte die spannenden Momente des Wettkampfes. Malaika Mihambo gelang es erst mit dem letzten Sprung, alles klar zu machen und die weiteste Distanz der Olympischen Spiele in Tokio zu springen. "Gold ist das Beste, was man sich vorstellen kann", befand er.

Schon zuvor hat sie sich an die Weltspitze gekämpft. Malaika Mihambo sei "genau der Leuchtturm, den man braucht", um junge Sportler zu motivieren. Für den Oberbürgermeister packte die 27-Jährige gern ihre Goldmedaille aus und ließ ihn das schwere Edelmetall in die Hand nehmen.

Für die stolze Mutter von Malaika, Petra Mihambo, war der Weg der talentierten jungen Sportlerin fast vorgezeichnet. "Sie war schon als Kind sehr sportlich." Selbst als Kleinkind sei sie so schnell gewesen, dass man sich habe anstrengen müssen, um mit ihr Schritt halten zu können. Und in der Grundschule sprach die besorgte Sportlehrerin die Mutter an, weil Malaika es offenbar mühelos schaffte, die Kletterseile bis an die Hallendecke hochzuklettern. Das schien ihr dann doch zu gefährlich zu sein.

Petra Mihambo schwärmt von der Kindheit ihrer Tochter. Sie sei ein vernünftiges, intelligentes und selbstständiges Mädchen gewesen. Man habe Dinge mit ihr besprechen können, was so mit anderen nicht möglich gewesen sei. Aber: "Sie hat gemacht, was sie wollte."

Dazu gehörte vor allem der Sport, den sie bereits als Schülerin ehrgeizig und zielorientiert betrieb. Inzwischen hat Malaika Mihambo ein Studium der Politikwissenschaft in Mannheim hinter sich und studiert derzeit Umweltwissenschaften an der Fernuni Hagen. Wie es danach weitergehen soll, sei ihr noch nicht ganz klar, erzählte sie.

Nach der Grundschule in Oftersheim wechselte Malaika mit einer Realschul-Empfehlung an die IGH, was sie im Nachhinein als den richtigen Platz empfindet. "Es gab immer schöne Angebote." Vor allem die internationale Atmosphäre sei ihr sehr entgegengekommen.

Dass sich bis heute – Abitur hat sie 2012 gemacht – gute Kontakte erhalten haben, wertet sie ebenfalls als gutes Zeichen. Man trifft sich noch, auch wenn die Zeit zuletzt wegen des intensiven Trainings und des Studiums knapp gewesen sei.