Heidelberg. (pol/van) Glück im Unglück hatte eine 46-Jährige, die am Montag gegen fünf Uhr in der Straße "Am Götzenberg" unterwegs gewesen war, als im Mottorraum ihres Autos ein Feuer ausbrach. Das teilt die Polizei mit.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg war rasch vor Ort und löschte den Brand. Schaden entstand in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Frau konnte sich zum Glück rechtzeitig aus dem Wagen befreien und wurde nicht verletzt.