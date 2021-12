Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (l.) präsentierte mit Vertreten der karitativen Organisationen den neuen Altkleidercontainer in der Uferstraße an der Theodor-Heuss-Brücke. Foto: Rothe

Von Philomena Meyer

Heidelberg. Lange haben die vielen illegalen Altkleidercontainer in Heidelberg für Verunsicherung gesorgt. Denn sie beeinträchtigten nicht nur das Stadtbild, sondern warfen auch die Frage auf, was mit der gespendeten Kleidung eigentlich passiert. Seit September werden nun neue Container aufgestellt, die an ihrem einheitlichen Logo wiederzuerkennen sind. Die Stadt garantiert dabei, dass ein Großteil der gespendeten Kleidung wieder getragen wird.

Insgesamt 221 solcher illegalen Container wurden vom Bürger- und Ordnungsamt gezählt. Für viele davon habe sich seit dem Einbruch des Kleidungsmarkts schon lange niemand mehr verantwortlich gefühlt, erklärt Andreas Bieber, stellvertretender Leiter der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung. Mittlerweile wurden alle illegalen Container entweder durch die Betreiber abgebaut oder die Stadt hat sie entfernen lassen.

Die 43 neuen, offiziellen Container werden jeweils von einer von sechs karitativen Organisationen betreut, darunter etwa die Caritas und die Malteser. Um das Stadtbild ordentlich zu halten und das Recyceln zu erleichtern, stehen diese meist bei Altglascontainern. Zusätzlich wird die Altkleiderspende weiterhin bei den 49 Ökosäulen und auf allen Recyclinghöfen möglich sein.

Zum Einsammeln und Recyceln wurden zwei externe Partner beauftragt, FWS und die Däsa Wiederverwertungsgesellschaft. Mit beiden Firmen wurde verbindlich vereinbart, dass mindestens 90 Prozent der Kleiderspenden wiederverwendet werden sollen – insgesamt über 50 Prozent sollen in Second-Hand-Shops kommen, der Rest wird zu Putzlappen verarbeitet oder anderweitig in der Stoffindustrie verwendet. "So gibt es klare Ansprechpartner, klare Regeln und klare Verantwortung", meint Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). "Nur ein sehr geringer Anteil landet in der Verbrennung und dazu tut man noch etwas Gutes, da man soziale Projekte unterstützt." Das neue Konzept soll die korrekte Entsorgung, Nachhaltigkeit und Qualität garantieren.

Ein Teil der Einnahmen von Däsa und FWS kommt den sechs karitativen Organisationen zugute. Bei den Maltesern wird der Gewinn in die Ausbildung und Schulung der Mitarbeiter investiert, aber auch der Wärmebus, den sie seit Januar betreiben, kann durch die Einnahmen mitfinanziert werden. "Mit dem Bus fahren wir zu Treffpunkten am Bahnhof oder an den Stadtwerken und verteilen kostenlos warmes Essen und Trinken, Kleidung und Hygieneartikel", erklärt Bernhard Scheitler von den Maltesern.

Mit der Däsa aus Sankt Leon-Rot ist eine lokale Firma beschäftigt, die in Notfällen schnell reagieren kann. Es passiere recht häufig, dass Geldbeutel oder Telefone versehentlich ihren Weg in den Container finden – in diesem Fall könne die Firma innerhalb kurzer Zeit helfen. Auch die Malteser haben schon mehrere Rettungen unternehmen müssen, darunter sogar ein Brautkleid.

Laut der Stadt könne durch diese Art der Wiederverwendung von Kleidung Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Einsatz von Giftstoffen verringert werden. Aber das Recyceln ist natürlich nur der zweite Schritt. "An erster Stelle steht, langlebige Kleidung zu kaufen, die nachhaltig produziert wird", so Schmidt-Lamontain. Man solle nicht unbedingt Produkte in Billigläden kaufen, bei denen man wisse, dass das Produkt nach fünf Mal tragen kaputt ist. "Und man muss sich Gedanken machen, unter welchen Bedingungen unsere Kleidung produziert wird." Der Klimabürgermeister weiß aber auch, wie er sagt, dass es Trends und Modeerscheinungen gibt, oder man einfach aus Sachen herauswachse – dann wäre es natürlich gut, die Kleidung in den Containern zu entsorgen und auf diese Art zu recyceln.