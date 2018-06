Von Thomas Seiler

Heidelberg-Schlierbach. Vielen Fragen musste sich Isolde Greßler stellen, die die Bezirksbeiratssitzung im Stadtteil führte. Zum einen ging es um die durch die "Kölner Teller" in die Schlagzeilen geratene Wolfsbrunnensteige. Der tödliche Unfall eines Radfahrers führte zur Demontage jener Teller, die zur Geschwindigkeitsreduzierung der Fahrzeuge vor den Häusern direkt an der Straße dienen sollten. Dafür gibt es seit einiger Zeit auf dem von oben kommenden, linken abmarkierten Bereich vor dem ersten Haus - über den immer wieder die Autos fahren - eine Sicherung mit Pollern. Und auf der rechten Seite verlegte man die Parkplätze, um ein Vorbeikommen zu garantieren.

"Noch ist alles nicht optimal", befand der stellvertretende Leiter des Amts für Verkehrsmanagement, Reiner Herzog. Denn weitere Maßnahmen wie Rüttelmarkierungen, Dialogdisplay und spezielle, auf die Fahrbahn aufgemalte Warnzeichen fehlen bislang. Geschafft hat man stattdessen häufigere Verkehrskontrollen. Insgesamt durchfuhren 827 Fahrzeuge die zwölf Messungen, wobei 124 davon zu schnell unterwegs waren. "Ein absoluter Ausreißer mit 51 Stundenkilometern in der Zwanzig-Kilometer-Zone muss mit einer höheren Strafe rechnen", äußerte Herzog sein Unverständnis.

Schon vor drei Jahren stellte der Bezirksbeirat den Antrag, das Bürgerhaus in der Schlierbacher Landstraße behindertengerecht auszubauen, was nicht zuletzt auf eine Initiative des Beirates von Menschen mit Behinderungen zurückgeht, Veranstaltungen nur noch in behindertengerechten Räumen anzubieten. Greßler musste die Räte, was den Bau eines Fahrstuhls oder einer Rampe angeht, weiter vertrösten. "Die vorliegenden Ausschreibungsergebnisse würden exorbitante Kosten verursachen", erklärte sie, sodass man die Maßnahmen neu ausschreibt. "Wenn alles klappt, könnte der Bau im Herbst beginnen." Eine ähnliche Terminierung vermeldete sie beim Bau des "Platzes der Begegnung" auf der südlichen Seite oberhalb des S-Bahnhofs. "Wir müssen allerdings auch hier die Ergebnisse der Ausschreibung abwarten", sagte die Sitzungsleiterin.

"Wir fühlen uns schon etwas im Stich gelassen", zeigten sich die Bezirksbeiräte Cornelius Schick (Die Heidelberger) und Heidi Arnold (CDU) enttäuscht, als es um eine Alternativlösung zum abgerissenen Hausackerwegsteg ging. Bei einer Vor-Ort-Begehung im Sommer 2015 durch den Leiter des Tiefbauamts, Jürgen Weber, machte man sich für eine kurzfristig zu verwirklichende Möglichkeit stark, über einen Fußweg entlang der Gleise zum Valeriewegsteg hin oder direkt zum S-Bahnhof am Karls-tor zu gelangen, damit man zu Fuß danach in die Altstadt kommt.

"Die Deutsche Bahn gab grünes Licht, aber ein Eigentümer will auf keinen Fall die für einen Weg notwendigen zehn Quadratmeter verkaufen", berichtete Isolde Greßler. Nochmals stellte das Gremium den Antrag, alle Hebel für einen solchen Weg in Bewegung zu setzen, da man sehnlichst darauf warte, einen kurzen Fußweg benutzen zu können. "Derzeit gibt es einen neuen Schleichweg, der alte, versperrte Weg mutiert dabei zum Dreckloch", ereiferte sich Heidi Arnold.