Heidelberg. (RNZ) Wegen der Holzernte am Schlierbachhang zwischen Orthopädischer Klinik und Neckargemünd ist die B 37 von Samstag, 17. Februar, bis voraussichtlich Sonntag, 4. März, nur eingeschränkt befahrbar - dann stehen stadtauswärts statt zwei Fahrspuren nur eine zur Verfügung. In beide Richtungen ist zudem das Tempolimit auf 50 Stundenkilometer reduziert.

Zeitgleich werden auch Bäume und Sträucher gestutzt, die entlang der Bahnlinie verlaufen, damit diese sicher bleibt. Deswegen fährt auch in diesem Zeitraum keine Bahn; ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Weil die Gefahr von Steinschlag besteht, müssen auch der als Fahrradweg ausgewiesene Ingenieurweg sowie die oberhalb am Neckarhang liegenden Wanderwege in dem Bereich so lange gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über den Fahrradweg der B 37 beziehungsweise über die Landstraße nach Kleingemünd.

Die Stadt bittet die Bevölkerung, die gesperrten Bereiche auch nach Anbruch der Dunkelheit nicht zu betreten oder zu befahren.