Heidelberg. (pol/van) Bei einer Schlägerei in der Kurfürstenpassage im Stadtteil Bergheim wurden am Donnerstag zwei Männer verletzt, wie die Polizei berichtet.

Gegen 20.20 Uhr kam es in der Eppelheimer Straße zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen, einem 35-Jährigen und drei bislang Unbekannten. Der Streit eskalierte und endete in einer Schlägerei, wobei die unbekannten Täter nach Angaben der Polizei auf das Duo eingeschlagen und -getreten haben sollen. Danach rannten sie in Richtung Römerstraße davon.

Der 31-Jährige und der 35-Jährige mussten vom Rettungsdienst behandelt werden und wurden dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzten waren nach ersten Ermittlungen stark betrunken.

Bei den Gesuchten soll es sich um Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren handeln. Sie trugen dunkle Kleidung. Einer davon soll eine Kapuze und ein weiterer einen Rucksack getragen haben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06221/991700 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.