In so einem Tunnel steckt einiges an moderner Technik, wie Klaus-Dieter Holzner (l.) vom Tiefbauamt Baubürgermeister Jürgen Odszuck zeigte.

Von Denis Schnur

Heidelberg. Würde man heute einen Tunnel für den Straßenverkehr bauen - er würde sicher nicht aussehen wie der Schlossbergtunnel: Wer darauf achtet, sieht im Tunnel die Übergänge von alter Eisenbahn- zu neuer Röhre, an vielen Stellen läuft Wasser aus Decke und Wänden, und die Breite reicht gerade so für zwei Spuren. Und doch ist das Bauwerk ein wichtigster Verkehrsweg für Heidelberg und macht so gut wie nie Probleme. "Baulich müssen wir mit den Bedingungen leben, aber technisch ist der Tunnel modern aufgerüstet", erklärte Klaus-Dieter Holzner, der beim Tiefbauamt unter anderem für Tunnel zuständig ist, bei einer Baustellenbegehung mit Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Denn auch jetzt ist es wieder Zeit für eine Modernisierung. Deshalb ist der Tunnel seit 24. Juli gesperrt. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen zu der Maßnahme.

Hintergrund Der Schlossbergtunnel in Zahlen 918 Meter ist die Tunnelröhre lang und reicht von der Peterskirche unter dem Schloss hindurch bis zum Karlstor. 14.000 Fahrzeuge durchqueren ihn an einem normalen Tag. In den Ferien sind es deutlich weniger. 20 Meter führt der Rettungsstollen ungefähr in der Mitte des Tunnels durch einen Gang - und endet dann im Außenbereich eines [+] Lesen Sie mehr Der Schlossbergtunnel in Zahlen 918 Meter ist die Tunnelröhre lang und reicht von der Peterskirche unter dem Schloss hindurch bis zum Karlstor. 14.000 Fahrzeuge durchqueren ihn an einem normalen Tag. In den Ferien sind es deutlich weniger. 20 Meter führt der Rettungsstollen ungefähr in der Mitte des Tunnels durch einen Gang - und endet dann im Außenbereich eines Kindergartens. 12 Überwachungskameras filmen die Röhre, die Eingänge und den Rettungsstollen 24 Stunden am Tag. Die Bilder werden direkt an die Feuerwehr übertragen. 3 Meter sind die beiden Fahrspuren jeweils breit. 31 Gully-Deckel gibt es im Tunnel. Sie wurden nun ebenfalls ersetzt. 1862 wurde der Schlossbergtunnel als Eisenbahntunnel eröffnet. 93 Jahre - bis 1955 - wurde die Röhre für Züge genutzt, bevor diese in den Königstuhltunnel auswichen. Seit 1968 ist die Röhre für den Straßenverkehr frei. Im Jahr 2003 wurde das Bauwerk zum letzten Mal aufwendig saniert. dns

[-] Weniger anzeigen

Was wird überhaupt gemacht? Eigentlich viele Einzelmaßnahmen gleichzeitig. Dringend notwendig war laut Holzner eine Sanierung der Tunnelportale: "Die waren zum Teil gebrochen. Da gab es absoluten Handlungsbedarf." Und wenn die Röhre schon einmal gesperrt ist, nutzt die Stadt dies, um andere Dinge anzugehen: So müssen die Wände im Tunnel hell grundiert werden, es werden neue Straßenmarkierungen angebracht. Außerdem werden ein Umstieg vom analogen auf digitalen Funk in die Wege geleitet und kleinere Reparaturen angegangen: Die Schaltkästen im Tunnel haben endlich wasserdichte Türen, die Gully-Deckel, die teilweise gebrochen waren, wurden ausgetauscht und die Notausgänge neu beschildert. Zu guter Letzt nutzt man die Sperrung, um den Straßenbelag an beiden Enden des Tunnels aufzufrischen. "Wenn das erledigt ist, müssen wir die nächsten 15 Jahre voraussichtlich nichts Größeres machen müssen", hofft Holzner.

Helle Wände - warum das? Der Grund ist eine neue Richtlinie, nach der Tunnelwände bis auf zwei Meter Höhe hell gestrichen sein müssen. "Das bringt mehr Sicherheit, weil man mehr sieht", berichtete Holzer, "außerdem können wir die Beleuchtung anpassen und Energie sparen".

Warum müssen Elektro-Verteiler wasserdicht sein? Der alte Eisenbahntunnel ist nicht vollständig dicht - und wird es auch nie sein. "Wenn man an einer Stelle zumacht, läuft das Wasser eben woanders", so Dietmar Masgai vom Amt für Verkehrsmanagement. Je nach Regenguss tropft es mehr oder weniger im Tunnel. Dies führt dazu, dass etwa Verteilerkästen schnell kaputt gehen. Zumindest dieses Problem sollen die Stahltüren dauerhaft beheben.

Die Funktechnik wird erneuert. Gibt es dann endlich Handy-Empfang? Da der Handyempfang mit dem Funk nichts zu tun hat, wird sich da auch nichts ändern. Eigentlich sollten aber schon jetzt alle Mobiltelefone in dem Gewölbe Empfang haben. Nach Erfahrungen der städtischen Mitarbeiter ist das aber oft eine Frage des Netzanbieters - und manchmal auch des Glücks.

Warum wird das jetzt gemacht? Gibt es nicht genug Baustellen? "Wir haben das sorgsam geprüft", versicherte Odszuck, "und uns bewusst für den Termin entschieden". Der Zeitraum sei sicher hochwasserfrei, es liege keine Großveranstaltung darin, und in den Ferien gebe es deutlich weniger Verkehr im Tunnel. "Und mit der Sperrung der Friedensbrücke in Neckargemünd besteht keinerlei Zusammenhang", so der Bürgermeister.

Was kostet das alles? Die Arbeiten im Tunnel kosten laut Stadt rund 277.000 Euro, hinzu kommen etwa 180.000 Euro für die Straßenarbeiten an den Portalen.

Wie geht es voran mit der Baustelle?

"Bisher sieht alles gut aus", befand Holzner bei der Begehung. Und auch Odszuck zeigte sich überzeugt: "Es läuft eigentlich alles rund. Bisher haben wir offenbar alles richtig entschieden." Ihm gehe es aber auch um die "Lernkurve für künftige Maßnahmen", so Odszuck. Deshalb mache er sich gerne ein Bild vor Ort bei solchen Baustellen.

Und wann kann man durch die frisch sanierte Röhre fahren? Bis zum 1. September müssen die Arbeiten abgeschlossen sein - denn wenn zur Schlossbeleuchtung am 2. September der Neckarlauer und die Neuenheimer Landstraße gesperrt sind, ist der Tunnel die einzige Ost-West-Verbindung in der Stadt.