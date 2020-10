Karlsruhe/Heidelberg. (hol/lsw) Vor den Toren Heidelbergs ist der deutschlandweit erste Nachweis der Samuraiwespe (Trissolcus japonicus) gelungen. Das teilte das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg in Karlsruhe am Dienstag mit. Die nur zwei Millimeter große Schlupfwespe ist ein natürlicher Feind der Marmorierten Baumwanze, die den Obst- und Gemüsebau bedroht.

Die Wanze saugt an Blättern und Früchten von mehr als 300 Pflanzenarten und richte so große Schäden an, teilte das LTZ mit. Demnach befällt die Wanze unter anderem Apfel-, Kirsch-, Birn- und Haselnussbäume, Himbeeren, Wein, Spargel, Kartoffelpflanzen und Mais. 2019 habe sie allein in Südtirol für Ernteverluste von mehr als 500 Millionen Euro gesorgt. In Deutschland sind vor allem Südbaden und die Bodenseeregion betroffen. Aber auch im ganzen Oberrheingraben und weiteren Regionen Deutschlands ist die Wanze anzutreffen. Sie wurde wohl 2004 aus China nach Europa eingeschleppt. Im Gegensatz zu Europa gibt es in Asien mehrere Gegenspieler, die die Wanze in Schach halten – zum Beispiel Schlupfwespen, deren Larven in den Eiern der Wanzen heranwachsen und diese zerstören..

Das LTZ erforscht die Verbreitung von eingeschleppten Schädlingsarten mit einem großen Kartierungsprojekt. Bei Routieneerkundungen im Handschuhsheimer Feld stießen LTZ-Mitarbeiter auf ein Exemplar der Samuraiwespe. Wie weit sich schon ausgebreitet habe, könne man noch nicht sagen, erläuterte die Biologin Christine Dieckhoff am Dienstag gegenüber der RNZ. Es sei sogar noch unklar, wie groß die Heidelberger Population überhaupt sei. Dass Trissolcus japonicus durch den Winter kommt, sei zwar nicht sicher, aber doch zu vermuten, so Dieckhoff: In Nordamerika überlebe die Art auch in Regionen, in denen es bis zu minus 40 Grad kalt werden kann.

Im Frühjahr wollen die Forscher die Art weiter beobachten und erforschen, wie sie zur biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden kann.

