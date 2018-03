Aktive des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs zeigen, was gestern schon angeliefert wurde. Neben Kleidung sind in diesem Jahr auch Schmuck, Spielzeug, Bilder, Bücher, Schallplatten und CDs im Angebot. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Im Foyer türmten sich die Kartons und Plastiksäcke fast bis zur Decke: Das musste am gestrigen Freitag alles noch weggeräumt werden. Schließlich ist heute zweiter Sammeltag für den 58. Pfennigbasar des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs, der vom 22. bis 24. Februar im Bürgerhaus Emmertsgrund stattfindet.

Genau 434 Anlieferungen mit dem Auto registrierten die fleißigen Helferinnen und Helfer gestern zwischen 10 und 15 Uhr - und die Besucher dürfen sich schon jetzt auf tolle Schnäppchen beim Textil-Basar freuen: Nicht nur das "Kleine Schwarze", sondern auch das "Kleine Zitronengelbe" gibt es dort zu kaufen. Oder wie wär’s mit dem Abendkleid im spanischen Stil? Persianer-Jäckchen sind wieder im Kommen und Wäschestücke mit Sprüchen über das traute Heim oder unerwartete Gäste einfach witzig.

In der Abteilung "Dies und Das" hat sich bereits allerlei Dekoratives angesammelt - bis hin zur Lampe in Form eines Fußballs. An einem anderen Stand wird Kleidung rund um den Sport angeboten. Schuhe gibt es auch, darunter hochhackige und ehemals hochpreisige. Wer nach passendem Schmuck sucht, wird beim Pfennigbasar ebenfalls fündig. Auch Bilder aller Art stehen reichlich zur Auswahl. Ganze Einkaufswagen voller Spielsachen, auch viele Gesellschaftsspiele, kamen schon gestern an ihren Platz, außerdem wieder Tausende Bücher, Schallplatten und CDs. Manche Bücher werden es wegen ihres Inhalts nicht bis in den Verkauf schaffen - sie kommen, salopp formuliert, in die Tonne.

Dennoch ist es einfach unglaublich, wie gut sortiert die Verkaufstische am Tag eins des großen Sammelns schon aussehen. Und am heutigen Samstag kommt voraussichtlich noch einiges nach. Einen "Annahmestopp" werde es aber nicht geben, ist vom Organisationsteam zu erfahren. Da greift einfach ein Rädchen ins andere. Vor allem Männer in orangefarbenen Warnwesten regeln draußen den Verkehr. Die Warteschlange reißt kaum ab, aber das Entladen der Sachspenden geht schnell: Kofferraumhaube auf, raus mit dem Zeug, umladen in Einkaufswägen, der Nächste bitte... Die angelieferten Sachen, die sich im Foyer auftürmen, gelangen von dort in eine "Sortierstraße" aus Wäschekörben - bei den Sammeltagen zum Pfennigbasar geht es zu wie am Fließband.

"Die angelieferten Waren werden immer hochwertiger", sagt Margarete Mörmann, die beim Deutsch-Amerikanischen Frauenclub für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Der alljährliche Pfennigbasar scheint für alle Beteiligten jedenfalls eine Riesenaufgabe, aber auch ein Riesenspaß zu sein. In den vergangenen Jahren kamen dabei stets um die 30.000 Euro zusammen. Das erwirtschaftete Geld ging an Vereine und Institutionen, die damit wiederum Gutes taten. So soll das 2018 auch wieder sein.

Info: Beim heutigen zweiten Sammeltag können die Spenden von 10 bis 15 Uhr im Bürgerhaus Emmertsgrund, Forum 1, angeliefert werden. Gefragt sind Textilien, Wäsche, Sportartikel, aber auch Schuhe, Hüte, Gürtel, Schmuck, Spielzeug, Bilder und Kunstgegenstände sowie Bücher, Schallplatten und CDs. Es gilt die Bitte, nur gut Erhaltenes zu spenden.