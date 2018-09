Heidelberg. (mün) Bei einem Arbeitsunfall im Biochemie-Zentrum auf dem Universitätscampus Neuenheimer Feld wurden neun Menschen verletzt. Gegen 9.15 Uhr waren am Dienstag etwa 80 Liter konzentrierte Salzsäure ausgetreten, wie Polizei und Hochschule auf Anfrage mitteilen. Ursache für den Arbeitsunfall könnte ein defektes Ventil sein, heißt es.

Sechs Mitarbeiter der Klinik Technik GmbH, die mit den Salzsäuredämpfen Kontakt gehabt hatten, wurden vorsorgehalber zu Untersuchungen in die Medizinische Klinik geschickt. Sie konnten laut Uni Heidelberg nach der Untersuchung jedoch wieder nach Hause.

Zwei Mitarbeiterinnen des Biochemie-Zentrums, die ebenfalls geringe Mengen an Säuredämpfen eingeatmet hatten, begaben sich ebenfalls dorthin. Sie mussten nach der Untersuchung sicherheitshalber für eine Nacht zur Beobachtung bleiben. Am Mittwoch konnten auch sie die Klinik wieder verlassen. Ein weiterer Mitarbeiter eines benachbarten Instituts, der in einem Verbindungsflur zum Gebäude geringe Mengen an Salzsäuredämpfen eingeatmet hatte, wurde vom anwesenden Sanitätspersonal untersucht und ohne weitere Maßnahmen entlassen.

Wegen der starken Geruchsbelastung wurde direkt nach dem Arbeitsunfall im Gebäude INF 328 die Zuluft abgeschaltet. Weil hierdurch aber in den Laboren Unterdruck entstand, wurde das gesamte Gebäude evakuiert. Danach kamen die Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr Heidelberg sowie der Freiwilligen Feuerwehren Handschuhsheim und Neuenheim zum Einsatz.

Die ausgelaufene Säure wurde soweit wie möglich abgepumpt; Pfützen im Keller und im Lichtschacht wurden mit einem Spezialbindemittel aufgenommen. Anschließend wurde das Gebäude mit einem starken Gebläse belüftet. Die angrenzende Fassadenseite des Gebäudes wurde im unteren Bereich mit Wasser abgespritzt, um dort gegebenenfalls niedergeschlagene Säure abzuwaschen.

Um 17.15 Uhr konnte das Gebäude wieder freigegeben werden.

Update: 28. September 2018, 12.30 Uhr