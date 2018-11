Heidelberg. (tt) Er begann mit einem Döner-Imbiss im Untergeschoss des Kaufhof am Bismarckplatz, heute betreibt er drei Rewe-Märkte in Heidelberg: Am Montag feierte Sahin Karaaslan sein 20-jähriges Jubiläum als Kaufmann zusammen mit Wegbegleitern und Geschäftspartnern in der Stadthalle. Die Festredner gingen nicht nur auf die geschäftlichen Erfolge des 39-Jährigen ein, der als Kind nach Deutschland kam, sondern hoben auch sein soziales und politisches Engagement hervor. Vor seinem Umzug nach Ziegelhausen war Karaaslan Stadtrat der Grünen in Leimen und dort 2016 auch OB-Kandidat. Dabei verlor er zwar deutlich gegen CDU-Mann Hans Reinwald, aber hatte die zweithöchste Stimmzahl.

"Wir brauchen solche Vorbilder und solche Unternehmer", lobte OB Eckart Würzner den Jubilar, der neben seinem Beruf an der Universität erfolgreich Medizin studierte. Karaaslan verkörpere für ihn eine Gegenbewegung im Einzelhandel: "Sie gehen nicht aus der Stadt heraus, sie bleiben im Zentrum und tragen damit zur Nahversorgung der Bevölkerung bei."

Karaaslan betreibt zwei Nahversorger in Neuenheim. Er sei dieses Risiko eingegangen und habe daraus ein erfolgreiches Unternehmen gemacht: "Wir bräuchten mehr Menschen mit dieser Bereitschaft und diesem Mut", so Würzner. "Sahin Karaaslan engagiert sich gnadenlos für den Handel", attestierte auch IHK-Präsident Manfred Schnabel und überreichte ihm - als einem der jüngsten Unternehmer überhaupt - die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer. "Er hat zehn Fähigkeiten an seinen zehn Fingern", münzte der türkische Wirtschaftsattaché, Mehmet Ali Çolakoglu, ein Sprichwort aus der Türkei auf Karaaslan.

Der Kaufmann mit kurdischen Wurzeln hielt eine emotionale Rede und dankte nicht nur seinen Wegbegleitern und Mitarbeitern, sondern vor allem auch seiner Frau Aysel und seinen Kindern: "Ihr motiviert mich und ihr erinnert mich daran, für wen ich das eigentlich alles mache."

Karaaslan hob seinen Mentor, den ehemaligen Kaufhof-Geschäftsführer Günther Maier, hervor, "ohne dessen Bitten ich nie auf die Idee gekommen wäre, den Supermarkt im Horten zu übernehmen". Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Tatiana Kallmann - eine Überraschung von Heidelberg Markting-Chef Mathias Schiemer - und von Karaaslans Töchtern Rojhat und Rojin, die zusammen mit ihrer Schwester Rozerin auch eine Tanzeinlage gaben. Außerdem verzauberte Magier Ralf Gagel die Gäste.