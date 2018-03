Heidelberg. (ste) Als sich Folkwin Vogelsang kürzlich bei der RNZ meldete, ging es ihm um einen lang gehegten Wunsch des Freundeskreises Wolfsbrunnen. Der Verein würde gerne die obere Wolfsbrunnenanlage wieder für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Bisher wurde das von der Stadtverwaltung wegen Sicherheitsbedenken abgelehnt, auch die Denkmalschutzbehörde legte ihr Veto ein. Nachdem nun die Bäume in dem Areal gefällt werden sollen, könnte das Vorhaben schneller Wirklichkeit werden als gedacht.

Vogelsang ist Wolfsbrunnen-Experte. Die Familie seiner Mutter hatte von 1834 bis 1952 die dortige Gaststätte gepachtet, er selbst kam 1943 aus Aachen in das ehemalige kurfürstliche Jagd- und Lusthaus, später zog er in ein Haus wenige Schritte weiter in der Wolfsbrunnensteige. Der heute 83-jährige Archäologe und Restaurator hat Berge von Akten gewälzt und kennt sich in der Geschichte des Wolfsbrunnens aus wie kein Zweiter.

Nachdem die Stadt das gesamte Areal 1870 gekauft hatte, wurde in der oberen Wolfsbrunnenanlage ein Rundweg angelegt. "Den würden wir vom Freundeskreis gerne wieder freilegen", sagt Vogelsang. Dass jetzt alle Bäume in dem Bereich gefällt werden sollen, überrascht ihn, kommt dem Vorhaben aber ganz gut zupass. Bis es so weit ist, wird aber noch Zeit vergehen. "Wir müssen erst einmal wissen, welchen Zustand wir dort überhaupt wollen", sagt Ernst Baader, der Leiter des städtischen Landschafts- und Forstamtes. Auch der Denkmalschutz habe da noch ein Wort mitzureden.

In jedem Fall wird es in der Stadt eine heiße Diskussion geben, wie immer, wenn irgendwo Bäume gefällt werden sollen. Das war in Heidelberg offenbar schon immer so, wie Vogelsang herausfand. Schon 1803 wetterte der Schriftsteller August von Kotzebue gegen die "churfürstliche Hofkammer", die in der Wolfsbrunnenanlage mehrere alte Linden habe fällen lassen. Da saß der Literat jedoch frühen "Fake News" auf. Denn die Bäume wurden nicht auf Anweisung der Obrigkeit entfernt - vielmehr wurden sie Opfer eines Sturms.