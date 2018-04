Bei der "Ersten Quartierwerkstatt zur Entwicklung des Hasenleisers" wurden zwar Fragen zuhauf gestellt, doch gab es so wie auf dieser Stellwand zugleich auch Antworten und Anregungen in Hülle und Fülle. Foto: Popanda

Von Werner Popanda

Heidelberg-Rohrbach. Auch wenn der Weg selbstredend nicht das Ziel der Arbeit des Quartiersmanagements Hasenleiser (QMH) ist, drängte sich dieser Eindruck auf bei der ersten "Quartierswerkstatt" zur Entwicklung des Viertels in der Mensa der IGH auf. Denn zunächst war Staunen ohne Ende angesagt, und zwar darüber, wie viele Bewohner den Weg in einen der schönsten Veranstaltungsräume des Rohrbacher Quartiers gefunden hatten. Demnach konnte schon zu diesem Zeitpunkt das Fazit gezogen werden, dass es dem QMH offenkundig gelungen ist, die Bevölkerung für sein Vorhaben zu begeistern.

In der Einladung zur Werkstatt wurde dieses mit der Frage "Was sollte in den kommenden 10 Jahren im Hasenleiser angepackt werden, um das Quartier voranzubringen?" auf den Punkt gebracht. Gemeinsam, hieß es weiter, wolle man nun den Blick nach vorne richten und für die kommende Dekade Ziele festlegen sowie Maßnahmen entwickeln in Feldern wie "Wohnen, Umwelt, Grünflächen, Arbeit und Nahversorgung, Mobilität, Zusammenleben, Image sowie Aufwachsen und Älter werden". Ein recht dicker Aufgabenkatalog, weshalb die städtischen Fachämter und das QMH schon mal Vorschläge erarbeitet hatten.

Bei der Werkstatt ging es jedoch vor allem um die Ideen aus der Bewohnerschaft. Folglich hatte der Gastgeber in der IGH-Mensa gleich eine ganze Reihe von Stellwänden errichtet, beispielsweise eine, die komplett dem Thema "Wie kann das Zusammenleben gestärkt werden?" gewidmet war. Hier war "Wie kann die Gemeinschaft im Hasenleiser von und für Menschen jeden Alters und jeder Kultur gefördert werden?" eines der Unterthemen. Geantwortet wurde mittels gepinnter Zettel, auf denen etwa "WM 2018 Public Viewing", "Europäisches Filmfestival der Generationen", "Krabbeltreff im Quartiersbüro", "Kreativtreff" und "Theater im Quartiersbüro" zu lesen war.

Antworten fanden sich aber auch auf die Frage "Wie und wo können Menschen mit und Menschen ohne Behinderung gemeinsam aktiv sein?" Nämlich diese: "Konversationskurs Deutsch", "Frühstückstreff" und "Hasenleiser Stammtisch". Zur Frage "Wir können wir den Hasenleiser bekannter machen und positiv Aufsehen erregen?", fiel Befragten Folgendes ein: "Monatlicher Newsletter", "Homepage/Facebook" und "Regelmäßige Presseberichterstattung".

Gleichfalls thematisiert wurde, was es wohl brauche, um die Selbstständigkeit im Alter zu unterstützen. Ein Vorschlag auf den Zetteln ist eine "Suche-Biete-Plattform", einen "Gesundheitstag ‚Lebenswerter Hasenleiser‘" und "Sitzbänke im Quartier". An einer anderen Stellwand drehte es sich um die Frage "Welche Angebote brauchen sozial Schwächere?". Hinzu kamen die Fragen "Was ist wichtig, um sich gemeinsam wohlzufühlen?" (Antwort: "Nachbarschaftsfeste") und "Wobei kann das Quartiersmanagement unterstützen?", die mit "Vergabebeirat Bewohnerfonds", "Runder Tisch Hasenleiser" und "Vertretung beim Bezirksbeirat Rohrbach" beantwortet wurde.

Diese und noch viele weitere Fragen wurden dann von den Teilnehmern an Tischen debattiert, und das so engagiert, intensiv und voller Quartierserfahrung und -verbundenheit, dass in der Tat der Eindruck hätte gewonnen werden können, der Weg sei das Ziel.