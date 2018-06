Von Werner Popanda

Heidelberg-Rohrbach. Auch wenn es in der letzten Bezirksbeiratssitzung in Rohrbach in diesem Jahr nicht gerade krachte, ist doch festzuhalten, dass recht viel Unmut laut wurde. Dabei gab es eigentlich mit dem "Umbau der Rathausstraße zwischen Herrenwiesenstraße und Rathausplatz" nur einen "echten" Tagesordnungspunkt.

Dieser war relativ flott abgehandelt, was vor allem an einem Hinweis in der Informationsvorlage gelegen haben könnte: "Der Beirat von Menschen mit Behinderung (BMB) wurde nicht beteiligt. Die Gliederung und Ausgestaltung des Straßenraumes entlang des Rathausplatzes entspricht dem, der seinerzeit mit dem BMB abgestimmt wurde". Auf gut Deutsch: Man bekommt, was man kennt.

In der Debatte stach vor allem der Beitrag des Kinderbeauftragten Knud Jahnke hervor, der die Maßnahme zwar uneingeschränkt begrüßte, doch zugleich forderte, dass entlang des Bürgersteigs Poller installiert werden. Sie würden, so Jahnke, sicherlich nicht schön aussehen, "aber momentan geht es nicht anders, um Gehwegparken zu verhindern".

Nicht zu verhindern war auch ein Antrag des Stadtteilvereinsvorsitzenden Hans-Jürgen Fuchs, und das, obgleich dieser abstimmen, aber keine Anträge stellen darf. Folglich wurde dessen Antrag zur "Umwandlung der Leimer Straße in eine Fahrradstraße" von SPD-Rat Bernd Knauber formuliert. Der Bezirksbeirat, heißt es darin wörtlich, rüge, dass diese Pläne "ohne Beratung im Beirat umgesetzt werden sollen". Die Stadtteilvertreter fürchten, dass eine Fahrradstraße "gravierende Nachteile für Fußgänger im Bereich Bierhelderweg bis Friedrich-Weinbrenner-Straße mit sich bringen würde". Daher fordert der Bezirksbeirat, dass die Planungen nicht umgesetzt werden, bevor sie nicht in dem Gremium vorgestellt und diskutiert wurden. Diesem Antrag stimmten fast alle Ratsmitglieder zu.

Gar Einstimmigkeit erntete ein zweiter Antrag von Fuchs. Dabei ging es um die "Situation der Kinderbetreuung in Alt-Rohrbach" und einen RNZ-Artikel, wonach die katholische Kirche beabsichtigt, mittelfristig ihren Kindergarten Sankt Theresia in Alt-Rohrbach zu schließen. Würde das geschehen, gäbe es in Alt-Rohrbach nur noch einen einzigen Kindergarten, den der evangelischen Kirche.

Folglich bittet der Bezirksbeirat die Stadtverwaltung um eine Information, wie viele Kinder im Kindergartenalter derzeit in Alt-Rohrbach leben und wie die Stadtverwaltung den Bedarf an Kindergartenplätzen in den nächsten Jahren einschätzt.

Bernd Knauber wiederum stellte den Antrag, dass auf dem Gelände des ehemaligen US-Hospitals ein Veranstaltungsraum mit Platz für 200 bis 300 Personen entstehen soll, "der von den Vereinen und kulturellen Initiativen im Stadtteil genauso genutzt werden kann wie von den Akteuren in der umliegenden Nachbarschaft".

Zur Begründung verwies Knauber darauf, dass sich Rohrbach, nach Handschuhsheim der zweitgrößte Heidelberger Stadtteil, durch ein sehr lebendiges kulturelles Leben und Vereinsleben auszeichne. Doch im Gegensatz zu den meisten anderen Stadtteilen verfüge Rohrbach über keinen wirklich nutzbaren Raum für Veranstaltungen mit 200 bis 300 Teilnehmern.