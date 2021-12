Die „Baracca Swiss“ in Oma’s Biergarten am Harbigweg. Foto: Rothe

Heidelberg. (RNZ) Fondue genießen in winterlicher Hüttenatmosphäre: Das geht noch bis zum 27. Februar (ab 18 Uhr, außer montags) in der Baracca Swiss im Kirchheimer Harbigweg 1-3, unweit des Messplatzes. Erstmals kam die Hütte im Jahr 2015 nach Heidelberg – damals stand sie noch unter dem Namen Baracca Zermatt am Bismarckplatz. Am neuen Standort bei Oma’s Biergarten gibt es nun mehr Platz für ein Lager und für die Anlieferung, Strom- und Wasseranschluss, die am Bismarckplatz jedes Mal mühsam eingerichtet werden mussten.

Die RNZ verlost zum Jahreswechsel zwei Mal zwei Gutscheine für einen Abend in der Baracca Swiss mit einem Fondue nach Wahl (Getränke sind nicht inklusive). Wer gewinnen will, ruft an diesem Donnerstag, um 14 Uhr an unter Telefon 06221 / 5195627. Wer zuerst durchkommt, gewinnt.