Heidelberg. (pne) Endlich wieder Kino in Heidelberg: Am 16. Juni starten die 35. Filmtage des Mittelmeeres – und das an einem Ort, der kaum mediterraner sein könnte: im Garten des Völkerkundemuseums in der Altstadt. An zwölf Abenden kann man hier zwölf Filme unter freiem Himmel schauen. Zum Auftakt am Mittwoch, um 21.30 Uhr, läuft das Drama "The Man Who Sold His Skin", in dem ein syrischer Flüchtling zum lebenden Kunstobjekt wird. Wer sich diesen und die elf weiteren vor Ort laufenden Filme nicht entgehen lassen will, für den verlost die RNZ 1 x 2 Dauerkarten im Wert von insgesamt 192 Euro.

Gewinnen kann man, indem man unter 0137822/702321 anruft oder eine SMS an 52020 mit RNZ WIN TICKET mit dem Kennwort KINO sowie Name und Adresse schickt. Die Leitungen sind bis Montag, 14. Juni, 15 Uhr, geschaltet.

Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dt. Festnetz – aus dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. Kosten pro SMS 0,50 Euro.