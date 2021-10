Sängerin Joy Denalane, hier bei der Verleihung des 13. Deutschen Nachhaltigkeitspreises, tritt am 6. Oktober in der Halle 02 auf. Foto: Henning Kaiser/dpa

Heidelberg. (RNZ) Bei der Reihe "Neustart Kultur?" geht es in der Halle 02 um Zukunftsthemen der Kultur. Dabei gibt es jeweils eine Diskussionsrunde und im Anschluss ein Konzert. Los geht es am Mittwoch, 6. Oktober, mit der bekannten Soul- und R&B-Sängerin Joy Denalane und dem Thema der ökologischen Nachhaltigkeit bei Veranstaltungen. Die Berliner Band "Von wegen Lisbeth" kommt am 7. Oktober, diskutiert wird über die Zukunft der Clubkultur.

Am 8. Oktober spielt das international gefeierte Duo Grandbrothers und auf dem Podium geht es um Arbeiten und Bezahlung in der Veranstaltungsbranche. Zum Abschluss ist die Rapperin und Sängerin Nura zu Gast, die Runde diskutiert über das Thema Vielfalt in der Branche (9. Oktober). Start der Diskussionsrunden ist jeweils um 19 Uhr.

Die RNZ verlost für jeden Abend jeweils 2 mal 2 Karten. Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822 / 702321 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN TICKET mit dem Kennwort DENALANE oder LISBETH oder GRANDBROTHERS oder NURA sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Montag, 4. Oktober, 13 Uhr, geschaltet.

Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz – aus Mobilfunknetz ggf. abweichend. Kosten pro SMS 0,50 Euro. Hinweise zu Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz auf www.rnz.de/datenschutzhinweise-gewinnspiele.