RNZ. Das Sinfonieorchester der Musikfreunde Heidelberg feiert den Sommer: Deshalb lädt es am Samstag, 13. Juli, 19 Uhr, zum großen Konzert in die Stadthalle ein. Und das Orchester verspricht: Es wird leidenschaftlich. Unter dem Motto "Fiesta Latina" kommen Werke von Arturo Márquez, Astor Piazzolla, Heitor Villa-Lobos und vielen mehr zu Gehör. Am Bandoneon spielen Héctor Ulises Passarella und Roberto Passarella.

RNZ-VERLOSUNG

Das Konzert endet rechtzeitig vor der Schlossbeleuchtung. Karten kosten 15, ermäßigt neun Euro. Wer will, kann aber auch an der RNZ-Verlosungsaktion teilnehmen - und mit ein wenig Glück Karten gewinnen. Zur Verfügung stehen 4 x 2 Tickets. Wer gewinnen will, ruft bis Donnerstag, 11. Juli, 13 Uhr, an unter Telefon 0137822/702321 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN TICKET (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort Sommer sowie Name und Adresse.

Kosten/Anruf: 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. SMS aus dem dt. Mobilfunknetz: 0,49 Euro.