Heidelberg. (RNZ) Als sie 1990 den Chefsessel im Heidelberger Rathaus eroberte, blies erst einmal ein frischer Wind durch die Stadt. Beate Weber-Schuerholz, Oberbürgermeisterin bis 2006, trat ein schweres Erbe an, musste Heidelberg erst einmal vom Muff der Zundel-Jahre befreien.

Am 14. März ist die frühere Europa-Politikerin Gast beim RNZ-Forum. In den Räumen des DAI (Sofienstraße 12) trifft sie um 20 Uhr auf RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel. Der Eintritt ist frei. Anmeldung: rnz-forum@rnz.de oder per Telefon am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag von 14 bis 18.30 Uhr: 06221/5195606.