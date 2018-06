Im Club der Begegnungen des Jungen Theaters trafen Heidelberger auf israelische Jugendliche. In mehreren Workshops entwickelten sie Sketche und andere Szenen, die sie auf der Probebühne des Theaters präsentieren. Foto: Rothe

Von Arndt Krödel

Heidelberg. Von einer "Once-in-a-lifetime experience" - einer Erfahrung, die man nur einmal im Leben macht - schwärmt der 17-jährige Aviv aus Rehovot. Und Giulia, 19 Jahre jung und aus Heidelberg, nennt das Erlebnis "voll schön". Sechs Tage waren die beiden Teil einer Gruppe von 18 israelischen und deutschen Jugendlichen, die sich im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Heidelberg und Rehovot zu einem Theateraustausch im Club der Begegnungen des Jungen Theaters Heidelberg trafen. In vier mehrstündigen Workshops - Arbeitssprache war Englisch - stellte Theater das probate Mittel dar, die jeweils andere Kultur kennenzulernen, spielerisch bestimmte Inhalte zu entwickeln und die Erfahrung einer besonderen Gemeinsamkeit zu machen. Die Ergebnisse dieses Projekts präsentierten die Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren, die fast alle Theatererfahrung haben, Ende Mai in einer Werkschau im Heidelberger Theater.

Ein Element, das war dabei zu spüren, brachten alle mit: die Leidenschaft. "Sie sind voll reingegangen", berichtet Theaterpädagogin Nelly Sautter, die das von der Stadt unterstützte Projekt zusammen mit ihrer Kollegin Magdalena Erhard leitete. Sie war auch schon im Februar 2016 dabei, als die Heidelberger Jugendlichen nach Israel reisten und das Land sowie das Jugendtheater Rehovot kennenlernen durften. Mit einigen der jungen Israelis gab es jetzt ein Wiedersehen. Auch Jacques Zerbib, künstlerischer Leiter des Jungen Theaters Rehovot, war mit von der Partie.

"Wir haben das eher Spontane mit dem eher Konzeptionellen zusammengeführt", erzählt die Theaterpädagogin. Aufschlussreiche Gedankenspiele lieferte etwa die Sketchreihe unter dem Thema "Wenn ich König wäre, dann würde ich…". Darin konnten die jungen Schauspieler mit ihren Wünschen und Fantasien ins Volle gehen. Während die einen das Schulsystem ändern würden - "dort unterrichtet man uns doch nur für die Prüfungen" - oder die Kluft zwischen Arm und Reich beseitigen möchten, unterstützten andere die Ehe für alle oder würden als König für Frieden im Nahen Osten sorgen.

Ausgesprochen witzig gerieten die Szene um ein Auto fahrendes Paar und ständig wechselnde Anhalter, oder auch die schauspielerisch umgesetzten Erfahrungen auf der Heidelberger Hauptstraße - unter anderem mit einer quäkenden Gästeführerin und hektisch knipsenden Touristen.

Und wie war’s mit dem Lampenfieber? Hat sie eigentlich nicht gehabt, meint die 14-jährige Louisa vom Emmertsgrund, die schon mit elf Jahren ihre erste Bühnenerfahrung sammelte. Auch Aviv und Giulia haben schon früh Theaterluft geschnuppert. Der junge Israeli muss in einem halben Jahr zur Armee, während die Heidelbergerin seit letztem September ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Städtischen Bühne ableistet. Was danach kommt, weiß sie noch nicht genau. Aviv hingegen will sich nach den drei Pflichtjahren beim Militär um eine professionelle Schauspielausbildung kümmern.

Noch am Nachmittag war man auf der Thingstätte, wo alle zusammen einen traditionellen israelischen Tanz zu einem Lied aufführten, das laut Shlomo Toledo, dem Leiter der Rehovot-Delegation, eigens zum 70. Geburtstag seines Landes geschrieben wurde. Ein denkwürdiges Ereignis an dieser historisch belasteten Stätte.