Von Philipp Neumayr und Jonas Labrenz

Heidelberg. Jugendliche im Jahr 2021, die eine aufgeschlagene auf Papier gedruckte Zeitung vor sich liegen haben und konzentriert darin blättern – in Zeiten von Instagram und TikTok ein ungewohntes Bild. Angehörige der "Generation Z", also zwischen 1997 und 2010 geborene Menschen, würden solch eine Szenerie vermutlich "sus" nennen. "Sus", das steht im Jugendsprech für die Kurzform des englischen Begriffs "suspicious" und wird immer dann gerne in den Mund genommen, wenn etwas besonders suspekt oder "fake" und folglich nicht echt erscheint. Doch egal, wie "sus" man es auf den ersten Blick auch finden mag – an das Bild von Zeitung lesenden Jugendlichen wird man sich zumindest in Heidelberger Klassenzimmern vorübergehend gewöhnen müssen.

Im Rahmen von "Schüler machen Zeitung" (SMZ), ein Projekt der Rhein-Neckar-Zeitung, der Sparkasse und der Medienbildungsagentur Promedia Wolff, lesen knapp 800 Schüler an 13 Heidelberger Schulen sechs Wochen lang jeden Tag die RNZ – entweder in gedruckter Form oder in digitaler Form, als E-Paper. Im Unterricht lernen sie, wie und nach welchen Kriterien das Medium Tageszeitung funktioniert. Zum offiziellen Startschuss für das Projekt besuchten Jonas Labrenz und Philipp Neumayr, beide Redakteure der Stadtredaktion, die Klasse 9b des Elisabeth-von-Thadden-Gymnasiums in Wieblingen. Knapp zwei Schulstunden lang stöberten die 20 Schülerinnen und Schüler in der Montagsausgabe der RNZ und unterhielten sich mit den Journalisten über ausgewählte Aspekte des Zeitungmachens.

Auf die Eingangsfrage, wer von ihnen regelmäßig Zeitung lese, hoben nur wenige Teenager die Hand. Dass sie trotzdem ein gewisses Interesse an dem Medium haben, bewies die folgende Fragerunde. Wer entscheidet, was in die Zeitung kommt? Wie lange dauert es, bis eine Ausgabe fertig ist? Und wie viele Menschen sind daran beteiligt? Dies und mehr wollten die Schüler von den Redakteuren wissen.

Tore, 14 Jahre alt, liest laut eigener Aussage eher selten Zeitung. Sein Vater zeige ihm aber ab und an besonders interessante Artikel aus der "Frankfurter Allgemeinen". Ob er selbst in den nächsten Wochen den Zugang zum Journalismus findet? Tore ist sich da noch nicht so sicher. Jedenfalls hat er spürbar Respekt vor dem Gedanken, selbst einen Artikel schreiben zu müssen. "Ich bin nicht so gut in Deutsch", sagt er.

Klassenkameradin Davita klingt da schon optimistischer. Sie will in den nächsten Wochen selbst recherchieren, schreiben und ihren Artikel am Ende in der RNZ lesen – oder auch in der Sonderbeilage von "Schüler machen Zeitung". In diesem kleinen Magazin, das traditionell im Frühjahr erscheint, werden die besten Berichte, Interviews, Essays und Reportagen aller teilnehmenden Acht- bis Elftklässler veröffentlicht. Am liebsten, sagt Davita, würde sie über die Niederlande schreiben. Ihre "halbe Verwandtschaft" komme schließlich aus dem Nachbarland. Aber auch irgendetwas rund um Astronomie und Raumfahrt kann sich die 16-Jährige gut vorstellen.

Ganz gleich ob und wenn ja, über welche Themen die Nachwuchsreporter am Ende schreiben – Lehrerin Isabelle Weber sieht das Projekt als Chance, ihre Schüler "für die Zeitung zu begeistern". Die Deutsch- und Gemeinschaftskundelehrerin, die selbst erstmals bei "Schüler machen Zeitung" dabei ist, geht mit gutem Beispiel voran: Sie liest regelmäßig Zeitung, regional wie überregional – wenn auch bevorzugt in digitaler Form. "Zeitungslesen ist mir eine Pflicht", sagt Weber. "Aber ich habe auch Freude daran."