Heidelberg. (pol/mün) Ein Radfahrer erlitt am späten Sonntagvormittag in der Heidelberger Innenstadt eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung, weil er mit einem Fußgänger am Bismarckplatz zusammengestoßen war.

Gegen 11 Uhr wollte der 34-Jährige über die Sofienstraße Richtung Neckarbrücke fahren. Doch an der Fußgängerfurt lief plötzlich bei Rot ein Fußgänger auf die Straße und es kam zum Zusammenprall, wie die Polizei berichtet.

Der Radfahrer stürzte und musste in eine Klinik eingeliefert werden, wo er stationär behandelt wird.

Der Fußgänger aber entfernte sich von der Unfallstelle. Er wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt,

Zeugen sollen sich beim Verkehrskommissariat Heidelberg unter der Rufnummer 0621/1744140 melden.