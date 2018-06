Heidelberg. (RNZ) Dieser Fall, den die dritte Zivilkammer des Landgerichts Heidelberg letzte Woche entschied, dürfte alle Radfahrer und Eltern interessieren.

Wie kommt es zu dem Unfall? Der Radler fährt am 17. Mai 2017 mit seinem Rennrad die Walldorfer Straße in Nußloch auf Höhe des Racket Centers entlang. Die Straße dient einerseits dem Zufahrtsverkehr des Centers, auf ihr sind aber auch meist Fußgänger in Richtung Nußloch unterwegs - wie an diesem Tag auch: Die spätere Beklagte geht mit ihrer dreieinhalbjährigen Tochter auf der Straße spazieren. Die Tochter fährt mit einem Lauflernrad. Als sich der Radler den beiden nähert, klingelt er mehrfach, woraufhin sich die Mutter an den rechten Fahrbahnrand bewegt. Ihrer Tochter ruft sie zu: "Zur Seite, sofort!" Doch fährt das kleine Mädchen daraufhin in Richtung des linken Fahrbahnrandes. Der Radler, der sich inzwischen bis auf wenige Meter genähert hat, versucht, links an ihr vorbeizufahren - und stürzt dabei auf den Grünstreifen am Fahrbahnrand.

Welcher Schaden entsteht? Das Rennrad wird beschädigt. Der Radler erleidet rechts eine Kleinfingerfraktur und links eine Ellenbogenprellung. Er will daher die Reparaturkosten sowie ein Schmerzensgeld einklagen - und fordert mindestens 1500 Euro.

Wie argumentiert der Radler? Er habe bei der Anfahrt der Gruppe davon ausgehen dürfen, dass die Mutter das Kind zu sich nach rechts rufen werde und er gefahrlos links an den beiden hätte vorbeifahren können. Dass die Mutter das Kind nicht zu sich rufen und es nach links fahren werde, liege außerhalb jeder Lebenserfahrung.

Was entscheidet das Gericht? Die Klage wird abgewiesen. Es fehle, so die Kammer, bereits an einer Aufsichtspflichtverletzung der Mutter. Dass ihre Tochter mit dem Lauflernrad auf der eher einem gut ausgebauten Feldweg gleichenden Straße fahre, sei dem Alter und Können des Kindes angemessen gewesen. Die Beklagte habe ihre Tochter per Zuruf bewegt, eine Passage freizumachen. Die Dreijährige könne angesichts ihres Alters rechts und links noch nicht unterscheiden. Doch ganz unabhängig vom Verhalten der Mutter habe der Radfahrer ein gehöriges Mitverschulden. Er sei dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme im Straßenverkehr - insbesondere gegenüber Kindern - nicht nachgekommen. Er habe sich sogar grob verkehrswidrig verhalten. Denn trotz der für ihn von weitem erkennbaren Gefahrensituation, habe er seine Geschwindigkeit lediglich von etwa 30 auf rund 25 Kilometer pro Stunde reduziert - und das, obwohl er das Kleinkind sah und sich ihm und dessen Mutter zunächst unbemerkt von hinten näherte. Deshalb habe er auf die dann tatsächlich eingetretene Gefahrensituation nicht mehr durch rechtzeitiges, sicheres Bremsen reagieren können.

Info: Aktenzeichen: 3 O 80/18