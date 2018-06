Heidelberg. (pol/mare) Ein 34-jähriger Radfahrer aus Heidelberg wurde am Donnerstag gegen 9.45 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Der Radfahrer fuhr talwärts auf dem Steigerweg, als er in Höhe der Drei-Tröge-Hütte in einer Kurve nach rechts von der Straße abkam, mit einer Warnbake auf dem Bordstein kollidierte und stürzte. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, was auch der getragene Schutzhelm nicht verhindern konnte.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Die Angehörigen wurden informiert.

Die Feuerwehr war zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat Heidelberg.