Heidelberg. (pol/mare) Die Hand am Po: So wurde eine junge Radfahrerin am Montag begrapscht. Der Täter war dabei ebenfalls per Fahrrad unterwegs, wie die Polizei mitteilt.

Kurz vor 22.30 Uhr fuhr die 23-Jährige von Pfaffengrund kommend auf dem Radweg "Kurpfalzroute" parallel des nördlich gelegenen Baumschulenwegs in Richtung Weststadt. Bereits in Höhe der Aussiedlerhöfe merkte sie, dass ihr ein Radfahrer ohne Licht folgte.

Nachdem sie die Kreuzung Baumschulenweg/Speyer Straße überquert hatte, fuhr der Radfahrer an die 23-Jährige heran, stöhnte und griff der Frau an den Hintern.

Den Unbekannten beschrieb die junge Frau als etwa 25 Jahre alt mit dunkelblonden, kurzen Haaren, einem pausbäckigen Gesicht und mit eventuell grünen Augen. Er hatte eine dunkelbraune oder schwarze Stoffjacke aus grobem Stoff mit mindestens einer Brusttasche an und fuhr auf einem schwarzen Fahrrad.

Zeugen des Vorfalls oder Menschen, die Hinweise zu dem Grapscher geben können, können sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/1744444 melden.