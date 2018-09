Heidelberg. (voe) "Bauen ist das letzte Abenteuer - Sie haben es gemeistert!" Mit diesen Worten begrüßte der Architekt und Jury-Vorsitzende Fred Gresens die Preisträger des Auszeichnungsverfahrens "Beispielhaftes Bauen". Bauherren und Architekten von insgesamt 14 Heidelberger Projekten wurden am Dienstagabend mit Plaketten und Urkunden für ihr vorbildliches Engagement geehrt. Nicht irgendwo, sondern in einem der prämierten Gebäude: im Bildungs-, Betreuungs- und Bürgerhaus B3 in der Bahnstadt.

Die Architektenkammer Baden-Württemberg hatte das Auszeichnungsverfahren, das immer in unterschiedlichen Städten und Kreisen des Landes stattfindet, zum dritten Mal in Heidelberg ausgelobt. 65 Projekte aus den Jahren 2010 bis 2017 wurden eingereicht, eine siebenköpfige Jury traf daraus die Auswahl. Die RNZ hatte die 14 beispielhaften Objekte bereits detailliert vorgestellt.

Das B3-Gebäude am Gadamerplatz wurde wegen seiner kraftvollen Architektur gewürdigt: "Es ist Anker und Mittelpunkt des neu entstandenen Stadtteils Bahnstadt", heißt es in der Begründung. Die Erdgeschosszone sei einladend und offen gestaltet, "sodass sich hier alle Bewohner willkommen fühlen". An Ort und Stelle können sich interessierte Besucherinnen und Besucher bis zum Monatsende selbst ein Bild von den ausgezeichneten Gebäuden und Sanierungsobjekten machen. Das Haus der Astronomie auf dem Königstuhl gehört genauso dazu wie bezahlbares Wohnen in Wieblingen, eine funktionale Flüchtlingsunterkunft in Handschuhsheim oder eine vorbildlich zu Wohnzwecken umgewandelte Remise in Bergheim. Zur Ausstellung hat die Architektenkammer eine Broschüre herausgegeben, außerdem werden die Objekte in der App "Architekturführer Baden-Württemberg" vorgestellt.

Ziel des Auszeichnungsverfahrens ist es, besonders gelungene Architektur aufzuspüren, die weitere Impulse für eine positive Entwicklung der Baukultur in der Stadt gibt. Außerdem sollen Architekten und Bauherren für ihr gemeinsames Engagement gewürdigt werden.

Ein Streichquintett der Musik- und Singschule Heidelberg sorgte für den stimmungsvollen Rahmen der Ehrung, die vom Jury-Vorsitzenden Fred Gresens gemeinsam mit Carmen Mundorf (Geschäftsführerin der Architektenkammer) und dem Heidelberger Baubürgermeister Jürgen Odszuck vorgenommen wurde.

Info: Die Ausstellung "Beispielhaftes Bauen Heidelberg 2010-2017" am Gadamerplatz ist bis zum 31. Januar zu sehen, werktags jeweils von 15 Uhr bis 19 Uhr, der Eintritt ist frei.