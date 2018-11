Heidelberg. (bik/hö) Die Postfiliale im Czernyring 15 südlich des Hauptbahnhofes macht Ausverkauf; der Betreiber hat den Vertrag mit der Post gekündigt. Die Post wird ihren Standort in der Weststadt bzw. Bahnstadt nun vom Czernyring 15 in die Hebelstraße 1 verlagern. Das ist eine Entfernung von 700 Metern.

Am alten Standort werden Postkunden noch bis zum 7. Dezember bedient, die neue Filiale in der Hebelstraße 1 öffnet am 1. Dezember, sagte ein Sprecher der Deutschen Post auf RNZ-Anfrage.

Damit enden auf dem Areal 63 Jahre Postgeschichte am Czernyring: Zeitgleich mit dem Neubau des Hauptbahnhofs, der am 5. Mai 1955 eingeweiht wurde, zog auch das Bahnpostamt aus dem alten Bahnhof - wo heute der Menglerbau steht - um. Später entstand daneben in einem Siebziger-Jahre-Neubau das Briefsortierzentrum. Es verlor seine Funktionen an Mannheim.

In der Hebelstraße 1 erhalten die Kunden laut Post alle Dienstleistungen wie bisher am Czernyring 15 - und zwar montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr. Kunden, die vom Postboten eine Benachrichtigung erhalten haben, dass ein Brief oder ein Paket für sie vorliegt, können das künftig in der Hebelstraße 1 abholen. Die Postfachanlage steht den Heidelbergern weiterhin am Czernyring 15 zur Verfügung.

Beim Gebäude in der Hebelstraße handelt es sich um das ehemalige Anwesen von Ford Joncker. Die Firma hatte ihren Betrieb Ende Januar nach 83 Jahren eingestellt. Allerdings werden die Kunden der neuen Filiale demnächst wie beim Bahnhof wieder eine Großbaustelle vor sich haben, die fast zwei Jahre dauern soll: Die Hebelbrücke, die die Südstadt mit dem Industriegebiet Weststadt verbindet, wird abgerissen.