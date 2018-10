Heidelberg. (tt) Polizei, Kommunaler Ordnungsdienst und Bundespolizei führen am Donnerstagnachmittag Schwerpunkteinsätze rund um den Heidelberger Hauptbahnhof durch. Ziel ist es, das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stärken und Rauschgiftkriminalität und Diebstähle zu verhindern. Am Hauptbahnhof werden deshalb Personen, die sich im Umfeld aufhalten, genauso kontrolliert wie Reisende.

Auch am Fernbusbahnhof in der Alten Eppelheimer Straße kontrolliert die Polizei die Fahrgäste, um Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht zu ahnden. Dort haben die Beamten aber auch ein Auge auf die Fahrer und die Verkehrssicherheit der Busse wird überprüft.

Bereits abgeschlossen ist der Einsatz und in der Grünanlage in der Kurfürsten-Anlage zwischen Hauptbahnhof und Römerkreis. Dort wurden Obdachlose kontrolliert, da es in letzter Zeit verstärkt zu Beschwerden kam. Hauptaugenmerk waren hier Ordnungsstörungen wie der übermäßige Konsum von Alkohol.