Heidelberg. (pol/mün) Seit Dienstagabend sucht die Polizei den 57 Jahre alten Werner S. - erfolglos. Deshalb hoffen die Beamten nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vermisste verschwand gegen 18 Uhr aus einer Notfallambulanz des Klinikums in Neuenheim. Dort war er aufgrund eines Sturzes in Behandlung. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 57-Jährige aufgrund einer Blutung im Kopf in einer hilflosen Lage befindet. Er sollte möglichst schnell wieder in die Klinik zur Weiterbehandlung zurückkehren, da weitere lebensbedrohliche Komplikationen nicht auszuschließen sind.

Er ist 57 Jahre alt und zwischen 1,66 und 1,80 Meter groß. Er hat eine hagere Gestalt, einen ungepflegter Vollbart und schlechte Zähne, so die Polizei.

Hinweise nehmen der Polizeinotruf 110 sowie die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.