Heidelberg. (pol/mare) Die Polizei hat am Mittwochabend einen Rucksackdieb geschnappt. Am Donnerstag wanderte der 19-Jährige dann ins Gefängnis, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Der Beschuldigte soll demnach gegen 21 Uhr am Anatomiegarten den Rucksack einer 24-Jährigen gestohlen haben. An der Tat sollen noch zwei weitere Komplizen beteiligt gewesen sein, die gemeinsam mit dem Tatverdächtigen flüchteten.

Die junge Frau hatte sich kurz nach der Tat an Beamte der Bereitschaftspolizei gewandt, die in der Altstadt im Einsatz waren. Zwei Zeugen brachten die Polizisten schließlich auf die Fährte des Tatverdächtigen. Der Mann wurde so wenig später in der Akademiestraße festgenommen. Der leere Rucksack der 24-Jährigen wurde dort auch sichergestellt.

Ebenfalls in der Akademiestraße festgenommen wurde ein 18-Jähriger. Dem dritten Verdächtigen, von dem mittlerweile die Personalien vorliegen, war die Flucht gelungen.

Der wohnsitzlose 19-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die Haftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls erließ.

Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der 18-Jährige, der ebenfalls vorläufig festgenommen worden war, wurde wieder freigelassen. Gegen ihn und den dritten noch flüchtigen Mann wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei aufgenommen.