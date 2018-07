Heidelberg. (pol/mün) Zwei Männer sollen mindestens vier Mal in den vergangenen Wochen auf Diebestour gewesen sein. Drei Mal sollen sie in der Heidelberger Innenstadt zugeschlagen haben. Auch stehen sie im Verdacht, in einem Outlet-Store in Metzingen Küchengeräte gestohlen zu haben. Die 20 und 30 Jahre alte Männer sitzen seit Freitag in Untersuchungshaft.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden am 1. Juli, einem Sonntag, morgens um 5.20 Uhr einer Frau eine Designerhandtasche am Bismarckplatz gestohlen haben. Der Wert: 210 Euro.

Bei einem Public Viewing in der Altstadt am 10. Juli (dienstags) wurden sie von Zeugen beobachtet, wie sie unbeaufsichtigte Rucksäcke wegnahmen und flüchteten. Hierbei sollen sie zwei Laptops und Taschen im Gesamtwert von 1.500 Euro erbeutet haben. Bei einer anschließenden Kontrolle der Tatverdächtigen durch die Polizei konnte das Diebesgut aufgefunden werden.

Nur einen Tag später sollen sie an gleicher Stelle unter anderem drei Mobiltelefone und ein Laptop entwendet haben. Der Gesamtwert des Diebesguts lag hier bei etwa 2.000 Euro.

Umfangreiche Ermittlungen der Polizeiwache im Ankunftszentrum Baden-Württemberg in Patrick-Henry-VIllage ergaben ferner, dass die Beschuldigten im dringenden Verdacht stehen, in einem Outlet-Store in Metzingen hochwertige Küchengeräte im Wert von etwa 400 Euro gestohlen zu haben.

Seit Freitagnachmittag sitzen der 20-jährige algerische Staatsangehörige und der 30-jährige marokkanische Staatsangehörige in Haft wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls in vier tatmehrheitlich begangenen Fällen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und mehrerer Polizeireviere dauern an.